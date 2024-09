“더 강력한 핵 버튼” 트럼프 발언에 美 의회 강력 반발

지난 2일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 노동당 위원장의 ‘핵 단추’ 발언에 대해 “나는 더 크고 강력한 핵 버튼을 갖고 있다”고 응수한 것과 관련해 미 의회가 발끈했다.

美 언론, “의회, 핵무기선제사용방지법 통과 주력” #실제 핵 발사까지 절차 까다롭다는 분석도 #트럼프 ‘책상 핵 단추’는 콜라 주문용이란 풍자도

4일(현지시간) 디펜스뉴스 등에 따르면 상·하원은 대통령이 핵 미사일 발사 지시를 내리기 전에 의무적으로 의회 승인을 받도록 하는 ‘핵무기 선제사용 방지법(Restricting First Use of Nuclear Weapons Act)’ 법안 통과에 주력하고 있다. 트럼프가 독자적인 판단에 따라 핵 무기를 발사하는 것을 방지하기 위해서다.

이 법안을 발의한 에드 마키 상원의원은 “그 누구도 독자적인 핵 무기 사용 권한을 가져선 안된다”고 트위터에 썼다. 로 칸나 하원의원도 “올해 첫 의회 회기가 시작하는 월요일(1월 8일)에 기필코 이 법안을 통과시킬 것”이란 글을 올렸다.

2004년 이라크전서 헬기 추락 사고로 두 다리를 잃었던 여군 출신의 태미 더크워스 상원의원 역시 “미국이 북한과 핵 전쟁을 벌인다면 3만5000명의 주한미군이 목숨을 잃을 수 있다”고 우려했다.

미국 대통령은 취임 직후 ‘뉴클리어 풋볼’이라는 핵 가방을 받는다. 약 20㎏에 달하는 이 가방 안에는 핵탄두 타격 목표가 명시된 명단과 암호 인증장치 등이 들어있다. 발사명령 인증코드가 담긴 카드인 ‘비스킷’을 통해 자신의 신원을 인증하면 트럼프는 발사 지시를 내릴 수 있다.

실제로 미국에는 핵탄두 1393개가 대륙간탄도미사일(ICBM)·잠수함발사탄도미사일(SLBM) 등에 장착돼 있다. 이밖에도 실전에 바로 투입할 수 있는 핵탄두가 4571개(2015년 기준)에 달한다고 ABC는 전했다.

그러나 미 언론들은 “핵 미사일 발사 절차가 까다롭고 복잡하다”며 트럼프의 미사일 발사 지시가 실제 발사로 이어지진 않을 것이라고 설명한다. 당장 군 장성들이 반대 목소리를 내고 있다고 ABC는 전했다.

존 하이튼 미국 전략사령관은 지난해 11월 캐나다의 한 안보 포럼에 참석해 “트럼프의 핵 공격 지시가 위법적이라고 판단되면 난 그 지시를 따르지 않을 것”이라며 “그 대신 최선의 대안을 찾아내 트럼프에게 제안하겠다”고 강조했다.

전임인 세실 헤이니 전 사령관도 최근 CBS 시사프로그램 ‘60분’에 출연해 “최전선에 있는 군 장성과 장교들이 승인해야 미사일이 발사된다”고 말했다.

한편 트럼프의 발언(“더 강력한 핵 버튼”)은 미국 내에서 풍자 대상이 되고 있다. CBS의 한 기자는 트위터를 통해 “트럼프의 집무실 책상 위 버튼은 다이어트 콜라 호출용”이라고 비꼬았다.

실제로 지난해 말 인터뷰를 하던 트럼프가 책상 위 붉은 버튼을 눌러 백악관 직원에게 “다이어트 콜라를 가져오라”고 지시하는 장면이 언론에 포착됐다. 또 뉴욕타임스(NYT)는 최근 “트럼프가 매일 다이어트 콜라 12캔을 마신다”고 보도했지만 백악관은 그 어떤 해명도 내놓지 않았다.

