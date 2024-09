방탄소년단, 'MIC Drop' MV 1억뷰 돌파 … 벌써 12곡째

방탄소년단의 'MIC Drop' 리믹스 뮤직비디오가 조회수 1억 뷰를 돌파했다.

방탄소년단과 세계적인 DJ 스티브 아오키(Steve Aoki), 래퍼 디자이너(Desiigner)의 컬래버레이션으로 화제가 됐던 'MIC Drop' 리믹스 버전 뮤직비디오가 2일 0시 37분경 유튜브 조회수 1억 건을 넘었다. 2일 오전 현재는 1억70만 건을 넘겼다.

이로써 방탄소년단은 '쩔어', '불타오르네(FIRE)', '피 땀 눈물', '상남자', 'Save ME', 'Not Today', '봄날', 'DNA', 'Danger', 'I NEED U', '호르몬 전쟁'에 이어 'MIC Drop' 리믹스 버전이 12번째로 1억뷰를 돌파했다. 방탄소년단은 한국 가수 중 1억뷰 돌파 뮤직비디오를 가장 많이 보유한 기록을 세우게 됐다.

한편, 방탄소년단은 오는 1월 13~14일 구로구 고척동 고척스카이돔에서 글로벌 공식 팬클럽 아미(ARMY) 4기 팬미팅 'BTS 4TH MUSTER [Happy Ever After]'를 개최한다.

여현구 인턴기자 yeo.hyungoo@joongang.co.kr