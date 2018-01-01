[인사] 중앙일보 外

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◆Jpressbiz<보임>▶강남공장장 박병옥▶안산공장장 조덕상<승격>▶부장 조성현 김을영▶차장 김우균 이국진 이종수 박래춘 이현희 신명균 전진성
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(※지면 사정상 싣지 못한 인사는 2일자에 게재합니다)