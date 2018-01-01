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사회 사회일반

[인사] 중앙일보 外

중앙일보

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종합 19면

중앙일보

<보임>▶논설위원 김남중 양성희 강민석 안혜리 장세정 이상언 [편집국]▶편집국장대리 겸 사회담당 박재현▶정치·국제담당 김수정▶경제담당 정경민▶문화·스포츠담당 박정호▶비주얼담당 겸 포토데스크 조문규▶지식전문기자 김환영▶정치데스크 신용호▶사회데스크 조강수▶내셔널데스크 나현철▶환경팀장 겸 환경전문기자 겸 논설위원 강찬수▶교통팀장 겸 교통전문기자 강갑생▶아트팀장 이은주▶지식팀장 신준봉▶대중문화팀장 이후남▶스타일팀장 서정민▶레저팀장 손민호▶더오래팀장 박상주▶정치 부데스크 김정하 채병건▶사회 부데스크 문병주[선데이국]▶선데이정치에디터 고정애▶선데이사회에디터 강홍준▶선데이편집에디터 박찬호▶선데이영상에디터 신인섭▶선임기자 양선희▶선임기자 홍병기▶선데이광고팀장 정기조 [제작국]▶디자인개발팀장 정근영 [디지털국]▶뉴스서비스실장 겸 News10서비스팀장 변상민▶디지털콘텐트Lab장 김한별▶미디어데이터팀장 이학진▶썰리서비스팀장 박성우▶Futures서비스팀장 임미진▶비즈플랫폼팀장 안미연 [중앙종합연구원]▶경제연구소장·논설위원 김광기▶군사안보연구소 부소장·논설위원 오영환▶논설위원·경제연구소 부소장 이현상 [영업관리부문]▶광고데스크 김영택▶마케팅1팀장 구명서▶마케팅2팀장 민준식▶마케팅3팀장 최명기▶디지털마케팅팀장 이주형▶디자인데스크·브랜드실장 김호준▶브랜드팀장 최성한▶경영기획팀장 신희준▶재무팀장 홍순철<승격> [편집제작부문]▶부국장대우 한우덕 최상연 김종윤▶부국장(전문기자) 강찬수▶부장대우 고정애 채병건 김원배 최지영 김영훈 김정하 변선구 서승욱 이상언 심재우▶차장대우 이상재 홍주희 이영희 손해용 이동현 임장혁 유지혜 [영업관리부문]▶수석부장 김영택▶부장 김진경 신혜련 이문혁 이광석 이학진 육근영 민준식▶차장 김진영 김재운 유선욱 송관 한상윤

JTBC

<보임>▶방송전략팀장 최재혁(부장승격)▶행정팀장 김도진▶스포츠문화부장 오광춘▶기획탐사팀장 김명환▶탐사제작팀장 장기하▶보도제작1부장 이영배▶보도제작2부장 송원섭▶뉴스기획팀장 김일숙▶크리에이티브팀장 김기중▶총무팀장 최대호(부장승격)▶S-Planning TF팀장 길해남<승격>▶부장 윤희웅 박연옥▶부장대우 이정헌 최현철▶차장 조준형 배은정 유용욱 최영기▶차장대우 구희령 김백기 김창석 김필규 오이석 임진택 조택수 조현철 한경훈

◆중앙미디어네트워크<승격>▶차장 박휘진 하승진 성현목

◆메가박스<보임>▶신사업팀장 전상훈▶영화배급팀장 강기명▶운영팀장 고혜경▶동부 개발권역장 김장윤▶서부 개발권역장 장재영▶영통지점장·수원지점장 서원석▶목동지점장·화곡지점장 박성원▶경남대지점장·창원지점장 김은중▶신촌지점장 최경진▶킨텍스지점장 최지애▶의정부민락지점장 김보현▶평택지점장 이혜정▶천안지점장 안승희▶해운대장산지점장 전지만<승격>▶부장 방세혁▶차장 김경일 김선숙 예영득 이종영 조기영

◆휘닉스호텔앤드리조트<보임>▶휘닉스중앙 영업기획팀장 박진수▶휘닉스중앙에프앤비 F&B코디네이터·평창F&B팀장 전창▶휘닉스중앙제주 서비스팀장·휘닉스중앙에프앤비 제주F&B팀장 박동훈

◆중앙일보플러스<승격>[JMAP부문]▶차장대우 신진호 정진명

◆중앙M&C<보임>▶전략기획팀장 이광석(부장승격)▶마케팅지원팀장 김석홍(부장승격)▶매체유통팀장 백두규▶영남지사장 김헌우▶충청호남지사장 한해성▶마케팅팀장 최회준▶콘텐트사업팀장 배성호▶B2B사업팀장 한석민▶뉴비즈팀장 김성환<승격>▶차장 강병수 노준호 현준호 김상배 조현 정영호 이유석

◆JTBC미디어텍<보임>▶뉴스진행팀장 백창현▶송출2팀장 박송천<승격>▶부장 박재호▶차장 강한승 김성기 마량 박수흥 이병구

◆JTBC콘텐트허브<보임>▶콘텐트사업디렉터 박형준▶콘텐트사업본부장 최재영▶마케팅솔루션팀장·디지털플랫폼팀장 박정재▶디지털제작팀장 김학준▶제작1팀장 박상억▶제작2팀장 임병훈▶기획팀장 김소정<승격>▶차장 박찬종 서계원 장지희

◆JTBC미디어컴<승격>▶차장 김인균 박길남 이종민 정현수

◆미디어링크<보임>▶플랫폼사업팀장 박천우<승격>▶부장 김서희▶차장 김문종 김병국 김진만 박정선 오창진 정효성 최승호 최한수

◆코리아중앙데일리<승격>▶부장 유영래▶차장 최상민

◆Jpressbiz<보임>▶강남공장장 박병옥▶안산공장장 조덕상<승격>▶부장 조성현 김을영▶차장 김우균 이국진 이종수 박래춘 이현희 신명균 전진성

◆중앙디자인웍스<승격>▶차장 윤혜숙 박승애

◆미디어프린팅넷<승격>▶부장대우 김광철▶차장 박성배 장진호

◆조인스<승격>▶수석부장 박진범 양재정▶부장 김영호 김민호 신명섭 진희범

◆국무조정실·총리비서실<고위공무원>▶총무기획관 최창원▶사회복지정책관 장상윤

◆교육부▶고등교육정책실장 일반직 고위공무원 이진석▶학교혁신지원실장 장학관 이중현▶(국가교육회의 기획단 파견) 행정사무관 최기석▶(육아휴직) 행정사무관 김지환▶목포대 전산사무관 강병의

◆법무부<3급(부이사관) 승진>▶출입국기획과장 박상훈▶제주출입국관리사무소장 김도균▶인천출입국관리사무소장 이동휘<4급(서기관) 승진>▶출입국기획과 강수근▶외국인정책과 이재형▶인천공항출입국관리사무소 총무과장 나현웅

(※지면 사정상 싣지 못한 인사는 2일자에 게재합니다)

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