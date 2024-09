[더,오래] 정년 1년이라도 연장하자는 한국, 프랑스는···

먹고살 잡(job) 대신 즐길 워크(work)를 찾아라

‘프랑스 154년 vs 한국 26년’

전체 인구 가운데 65세 이상 인구가 7% 이상인 고령화사회에서 20% 이상인 초고령사회가 되는데 걸린 기간이다. 한국에서 ‘은퇴·노후’란 단어가 여전히 막연하고 두려운 의미로 다가오는 까닭이다.

유럽이나 미국에선 적어도 3세대에 걸쳐 고령화가 진행됐다. 이와 달리 한국에선 불과 한 세대가 지나기도 전에 초고령사회를 맞게 됐다. 미처 준비할 여유가 없었으니 미래는 막연하고 불안할 수밖에 없다.

중앙일보가 온라인과 지면으로 연재하고 있는 ‘[더,오래] 준비하는 내일’ 콘텐트는 이에 대한 답을 찾아가는 여정이다. 분야와 연령대가 서로 다른 필진 45명이 각자의 경험과 노하우를 전한다.

2018년 황금개띠해를 맞아 [더,오래]의 개띠 필진 세 명이 마주 앉아 은퇴와 노후 준비를 이야기했다. ‘작은집 이야기’를 연재하고 있는 1958년생 손웅익 건축사, ‘시니어비즈’를 쓰고 있는 70년생 김정근 강남대 실버산업학부 교수, ‘헤비인테리어’ 필자 82년생 박영진 탐디자인 대표다. 진행은 중앙일보 정경민 기획조정2담당이 맡았다.

김=우리 사회에서는 놀면 죄악이라는 생각이 강하다. 휴가는 언제나 다 못 썼고, 낮에는 직장 사람들하고 일하고 저녁에도 직장 사람과 회식을 한다. 그러니 은퇴하고 나면 할 줄 아는 게 없고 만날 사람도 없어진다. 50대야말로 '욜로(YOLO, You Only Live Once)' 라이프가 필요하다. 이것 저것 시도해 보고 놀 거리를 잘 찾아야 한다. 그러지 않으면 남아도는 시간이 은퇴 후 가장 괴로운 게 된다.