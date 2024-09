'피겨 여왕' 김연아(은퇴)가 2018 평창 동계올림픽 피겨 여자 싱글에 출전이 유력한 '피겨 요정' 최다빈(수리고)을 가르치는 모습이 광고로 소개됐다.

SK텔레콤은 김연아가 아이스링크에서 최다빈의 연기를 가르치는 모습을 담은 영상을 최근 공개했다. 김연아는 세심하게 최다빈의 손짓을 지적해주고, 함께 스핀을 도는 등 열정적으로 후배를 가르치고 있다. 그리고 아이스링크 밖에서 두 손을 꼭 모으고 최다빈의 연기를 지켜보는 모습이 '코치' 김연아로 보이게 한다. 이는 SK텔레콤이 평창 올림픽 붐업을 위해 방송사와 함께 만든 캠페인이다.

하지만 앞서 SK텔레콤의 평창올림픽 관련 광고들은 '앰부시(매복) 마케팅'으로 논란이 됐다. SK텔레콤은 이달 초 한 방송사와 함께 평창올림픽 홍보대사 김연아를 내세운 응원 캠페인 영상 두 편을 공개했다. 김연아가 등장하는 광고는 그가 올림픽 종목인 바이애슬론과 스노보드를 직접 즐긴다는 내용이었다. 이 회사는 또 평창올림픽 스켈레톤 국가대표 윤성빈을 주인공으로 한 응원 영상도 제작했다.

그러나 평창올림픽조직위원회는 현재 평창올림픽 통신 분야의 공식 파트너(후원사)는 kt인데, SK텔레콤이 평창올림픽을 명시하는 요소가 담긴 광고를 했다고 판단했다. 그래서 평창조직위는 SK텔레콤과 방송사 측에 방영 중단 요청 공문을 보냈다.

SK텔레콤은 이후에도 김연아와 최다빈은 내세워 피겨스케이팅편을 제작했다. 하지만 앞서 평창올림픽 픽토그램과 흡사하다고 논란이 됐던 종목 픽토그램을 광고에 넣지 않았다. 평창조직위가 지적했던 '평창에서 만납시다(SEE YOU in PyeongChang)'라는 영문 메시지와 함께 SK텔레콤의 상호와 5G 캠페인 문구인 '웰컴 투 5G 코리아(Welcome to 5G KOREA)' 등은 그대로 등장한다.

