중앙SUNDAY 2018 문화캘린더 - 클래식

◆ 예프게니 키신 독주회 10월 28일 예술의전당 콘서트홀

러시아 피아니스트 예프게니 키신(46)은 한국에서 열렬한 사랑을 받는 연주자다. 앞선 3회(2006·2009·2014년)의 내한 공연이 모두 전석 매진된 것은 물론 30회의 커튼콜, 1시간에 걸친 10곡의 앙코르 연주, 자정을 넘긴 팬 사인회 등 떠들썩한 기록을 남겼다. 이런 키신이 2018년엔 두 번이나 한국을 찾는다. 10월 28일 4년만에 열리는 독주회와 11월 30일 마리스 얀손스가 이끄는 독일 바이에른 방송교향악단과의 협연이다.

키신은 국제 콩쿠르를 거치지 않고도 독보적인 연주자로 자리매김한 드문 피아니스트다. 독주회에서는 베토벤 피아노 소나타 29번 ‘함머클라비어’, 라흐마니노프의 프렐류드를 들려줄 예정이다. 키신의 연주가 가진 강력한 파워와 고난도의 테크닉, 깊고 섬세한 음악성을 확인할 수 있는 레퍼토리로 꾸몄다. 바이에른 교향악단과의 협연에서는 리스트 피아노 협주곡 1번을 연주한다.

글 이영희 기자, 사진 크레디아

<1월>

◆ 조성진 피아노 리사이틀 10~11일 예술의전당 콘서트홀

◆ 오페라 카니발 12일 롯데콘서트홀

세계적인 베이스바리톤 사무엘 윤과 JTBC ‘팬텀싱어’

출연자인 베이스 손혜수, 테너 김현수·정필립,

바리톤 김주택 등이 오페라 인기곡을 들려준다.

◆ 평창성공기원 정명훈&아시아 필하모닉

13일 롯데콘서트홀

◆ 바르샤바 필하모닉 18일 롯데콘서트홀

◆ 빈 소년합창단 신년음악회

27~28일 예술의전당 콘서트홀

<2월>

◆ ‘러브레터’ 이와이 슌지 오리지널 시네마 콘서트

3일 예술의전당 콘서트홀

◆ 사라 장과 함께 하는

예술의전당 개관 30주년

기념 음악회

13일 예술의전당 콘서트홀

◆ 지용 리사이틀

‘I am not the same’ 24일 예술의전당 콘서트홀

◆ 얀 리치에츠키 피아노 리사이틀

24일 예술의전당 IBK챔버홀

<3월>

◆ 임동혁 피아노 리사이틀 7일 예술의전당 콘서트홀

◆ 서울시향과 테너 이안 보스트리지

10~11일 예술의전당 콘서트홀

◆ 소프라노 다니엘 드 니스&루체른 페스티벌 스트링

15일 LG아트센터

◆ 머레이 페라이어 피아노 리사이틀

17일 예술의전당 콘서트홀

◆ 알렉세이 볼로딘 피아노 리사이틀 22일 금호아트홀

◆ 엘리자베트 레온스카야 피아노 리사이틀

31일 성남아트센터 콘서트홀

◆ 리처드 용재 오닐 ‘DUO’ 31일 롯데콘서트홀

<4월>

◆ 지안 왕&김선욱 듀오 콘서트 15일 롯데콘서트홀

◆ 막달레나 코제나 & 라 체트라 바로크 오케스트라

17일 LG아트센터

◆ 마르틴 슈타트펠트 피아노 연주회

24일 예술의전당 콘서트홀

◆ 서울시오페라단 ‘투란도트’

26~29일 세종문화회관 대극장

◆ 신지아 바이올린 리사이틀

28일 예술의전당 콘서트홀

<5월>

◆ 쾰른 방송교향악단 13일 예술의전당 콘서트홀

◆ 유키 구라모토 콘서트 23일 예술의전당 콘서트홀

◆ 조수미&테너 로베르토 알라냐

31일 세종문화회관 대극장

◆ 조슈아 벨&아카데미 세인트 마틴 인더 필즈(ASMF)

31일 예술의전당 콘서트홀

<6월>

◆ 아르테미스 콰르텟 5일 LG아트센터

◆ 파벨 하스 콰르텟 8일 LG아트센터

◆ 미샤 마이스키&비엔나 체임버 오케스트라

16일 롯데콘서트홀

◆ 루체른 심포니 오케스트라 24일 예술의전당 콘서트홀

<7월>

◆ 하루키, 애니메이션 거장을 만나다

1일 예술의전당 콘서트홀

◆ 장클로드 펜티에 피아노 리사이틀 5일 금호아트홀

◆ 서울시향의 요한 수난곡 6~7일 예술의전당 콘서트홀

◆ 김다미&문지영 듀오 리사이틀

7일 예술의전당 IBK챔버홀

◆ 스즈키 마사아키 하프시코드 리사이틀

26일 금호아트홀

<8월>

◆ 마이클 틸슨 토마스&미국 내셔널 유스 오케스트라

with 장 이브 티보데 1일 롯데콘서트홀

◆ 바이츠 퀸텟 with 임동혁 14일 롯데콘서트홀

◆ 정명훈과 KBS교향악단

23~24일 예술의전당 콘서트홀

<9월>

◆ 피아니스트 문지영과 서울시향

7일 예술의전당 콘서트홀

◆ 김선욱 피아노 리사이틀 9일 예술의전당 콘서트홀

◆ 다니넬 호프&취리히 챔버 오케스트라

11일 롯데콘서트홀

◆ 정경화&조성진 듀오 콘서트

12일 예술의전당 콘서트홀

<10월>

◆ 사이먼 래틀&런던 심포니 오케스트라

1일 롯데콘서트홀

◆ 요요마&실크로드 앙상블 17일 예술의전당 콘서트홀

◆ 필하모니아 오케스트라 with 크리스티안 지메르만

18~19일 롯데콘서트홀

<11월>

◆ 취리히 톤할레 오케스트라 3일 예술의전당 콘서트홀

◆ 안드라스 쉬프 피아노 리사이틀 4일 롯데콘서트홀

◆ 안토니오 파파노 &산타 체칠리아 오케스트라

15~16일 예술의전당 콘서트홀

◆ 발레리 게르기에프 &뮌헨 필하모닉 오케스트라

with 선우예권

21일 성남아트센터 오페라 하우스

22일 세종문화회관 대극장

◆ 마리스 얀손스&바이에른 방송교향악단

29~30일 예술의전당 콘서트홀

<12월>

◆ 필립 포가디&크리스티안 김 바이올린 듀오

1일 예술의전당 IBK 챔버홀

◆ 랑랑 피아노 리사이틀 4일 예술의전당 콘서트홀

◆ 사라장 바이올린 리사이틀 18일 예술의전당 콘서트홀

◆ 도이치 캄머 필하모닉 19일 롯데콘서트홀

◆ 크리스마스 콘서트-유키 구라모토와 친구들

26일 예술의전당 콘서트홀