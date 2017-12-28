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사회 사회일반

[인사] 헌법재판소 外

중앙일보

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종합 27면

◆헌법재판소<이사관 승진>▶행정관리국장 정원국<국장 전보>▶심판사무국장 이규현▶정보자료국장 김성수

◆서울시<3급 이상 전보>▶기획조정실장 직무대리 김용복▶안전총괄본부장 고인석▶시의회사무처장 장경환▶경제진흥본부장 강태웅▶복지본부장 김인철▶도시계획국장 권기욱▶도시기반시설본부장 김학진▶한강사업본부장 윤영철▶대변인 김의승▶정보기획관 김태균▶민생사법경찰단장 강석원▶행정국장 황인식▶물순환안전국장 한제현▶국제협력관 강필영▶복지기획관 한영희▶문화시설추진단장 최홍연▶주거사업기획관 김성보▶동북권사업단장 이택근▶상수도사업본부장 직무대리 이창학▶서울시립대 행정처장 하철승▶인재개발원장 직무대리 김상한▶재정기획관 직무대리 박대우▶교통기획관 직무대리 여장권▶보행친화기획관 직무대리 정광현▶경제기획관 직무대리 김태희▶대기기획관 직무대리 김종근▶안전총괄관 직무대리 배광환▶도시철도국장 직무대리 박상돈▶관악구 전출 유재룡▶영등포구 전출 박종수▶마포구 전출 정상택<4급 전보>▶청년정책담당관 오경희▶시민소통담당관 유재명▶조사담당관 강선섭▶조직담당관 곽종빈▶평가담당관 이형삼▶대외협력담당관 김규룡▶시민참여예산과장 김영란▶여성정책담당관 윤희천▶가족담당관 이은영▶정보시스템담당관 정경숙▶경제정책과장 김경탁▶소상공인지원과장 이성은▶신성장사업과장 김상춘▶도시농업과장 한석규▶복지정책과장 배형우▶인생이모작지원과장 김혁▶장애인복지정책과장 이동수▶보행정책과장 백운석▶문화예술과장 강지현▶디자인정책과장 김선수▶한양도성도감 진용득▶기후대기과장 신대현▶총무과장 신종우▶재무과장 변서영▶자산관리과장 서문수▶38세금징수과장 임종국▶교육정책과장 이방일▶체육정책과장 장영민▶안전총괄과장 정상훈▶서부공원녹지사업소장 오진완▶건설총괄부장 정진일▶경영관리부장 이상국▶북부수도사업소장 심말숙▶강서수도사업소장 홍순성▶강남수도사업소장 최규해▶강동수도사업소장 윤순용▶한강사업본부 운영부장 안중호▶서울시립대 기획과장 이동률▶인재개발원 인재양성과장 김정호▶서울대공원 관리부장 심상원▶광진구 전출 김두성▶동작구 전출 이기완▶송파구 전출 홍순길▶신속행정담당관 직무대리 박창석▶해외도시협력담당관 직무대리 신정철▶문화융합경제과장 직무대리 최판규▶사회서비스혁신추진반장 김설희▶자활지원과장 직무대리 오성문▶자전거정책과장 직무대리 김미정▶공예박물관조성추진반장 이은주▶체육진흥과장 직무대리 한정우▶동물보호과장 직무대리 윤정기▶인재개발원 인재채용과장 직무대리 이준형▶역사문화재과장 정영준▶사회적경제담당관 조완석▶전국체전기획과장 하영태▶전국시도의장협의회 파견 김명용▶행정안전부 파견 황승일<기술직 4급 전보>▶대기정책과장 권민▶녹색에너지과장 신동호▶보건의료정책과장 박유미▶도로관리과장 박문희▶서부도로사업소장 이학구▶남부도로사업소장 박기범▶주거사업과장 차창훈▶임대주택과장 이진형▶한옥조성과장 최성태▶조경과장 문길동▶서울식물원장 이원영▶물재생시설과장 이인근▶중랑물재생센터소장 이성재▶건축부장 임인구▶도시철도계획부장 김진팔▶구리아리수정수센터소장 임정규▶뚝도아리수정수센터소장 김중영▶강북아리수정수센터소장 서대훈▶중랑구 전출 진조평▶동작구 전출 남궁용▶서초구 전출 강성욱▶도시빛정책과장 직무대리 김영수▶광암아리수정수센터소장 직무대리 윤창진▶한강사업본부 공원부장 김인숙▶서북병원 약제부장 조경숙▶도로시설과장직무대리 이철▶동남권조성반장 김창환▶서북권사업과장 직무대리 한휘진▶방재시설부장 직무대리 이임섭▶도시철도토목부장 직무대리 이도헌▶동남권계획반장 김창규▶도시철도건축부장 직무대리 송종훈▶중구 전출 정택근▶토지관리과장 직무대리 최영창▶성북구 전출 이계섭▶도시재생본부 공공개발센터장 직무대리 이상면

◆교육부▶명예퇴직 제주대 서기관 신중훈▶〃금오공과대 기술서기관 김천일▶〃강원대 행정사무관 이범식▶〃전남대 행정사무관 이문형▶〃제주대 행정사무관 김춘후▶〃공주대 전산사무관 김동일▶국정화진상조사팀장 부이사관 최승복▶사립대학정책과장〃이재력▶대학학사제도과장〃강병구▶전문대학정책과장〃염기성▶교육협력과장〃최창익▶미래교육기획과장〃유지완▶평생학습정책과장〃권성연▶학교안전총괄과장〃유정기▶교육통계분석과장〃양창완▶〃이윤홍▶한국방송통신대 사무국장 부이사관 최인엽▶금오공과대〃이강국▶장관비서실장 부이사관 박대림▶교육일자리총괄과장〃고영종▶교육기회보장과장〃배동인▶전남대 여수캠퍼스 행정본부장〃정오채▶홍보담당관 장학관 안순억▶교육과정정책과장〃권영민▶특수교육정책과장〃이한우▶동북아교육대책팀장〃박종은▶교육부〃김대원 박희동 강순나 송달용▶국민소통지원팀장 서기관(일반임기제) 정승화▶기획담당관〃김영진▶혁신행정담당관〃최성부▶규제개혁법무담당관〃오신종▶국제교육협력담당관〃김현주▶교육국제화담당관〃강정자▶재외동포교육담당관〃하유경▶반부패청렴담당관〃임용빈▶고등교육정책과장〃이해숙▶국립대학정책과장〃최수진▶국립대자원관리팀장〃이의석▶사학혁신지원과장〃김정연▶대학재정장학과장〃이강복▶대입정책과장〃송근현▶산학협력정책과장〃김우정▶중등직업교육과장〃최보영▶전문대학법인팀장〃안상훈▶교원정책과장〃장미란▶교원양성연수과장〃김형기▶교과서정책과장〃조훈희▶교수학습평가과장〃신미경▶고교학사제도혁신팀장〃이혜진▶교육복지정책과장〃김도완▶지방교육재정과장〃천범산▶지방교육재정분석팀장〃김태경▶유아교육정책과장〃권지영▶방과후돌봄정책과장〃박지영▶학교생활문화과장〃이상돈▶학생건강정책과장 기술〃조명연▶장애학생진로교육팀장〃이홍열▶융합교육팀장〃정윤경▶진로교육정책과장〃송은주▶이러닝과장〃김석▶교육부〃이주희 문상연 김주연 오응석▶서울과학기술대〃최기수▶한국방송통신대〃김석권▶국립특수교육원〃신용갑▶강릉원주대〃김성겸 김종길▶강원대〃양승택 박정호▶경북대〃황경섭▶공주대〃신경현▶군산대〃유승완▶목포대〃김은수▶부산대〃최형장▶전남대〃고영훈▶전북대〃이창휴▶충남대〃이선우▶충북대〃이진영▶한국교원대〃김아영 이정섭▶한국교통대〃정형태▶한국체육대〃박준기▶한국해양대〃이우관▶경인교육대 총무과장〃권영직▶춘천교육대 총무과장〃박기학▶강릉원주대 기획평가과장〃최용하▶충남대 연구지원과장〃남궁일▶정책기획관 일반직 고위공무원 김태훈▶고등교육정책관〃김규태▶대학학술정책관〃박성수▶직업교육정책관〃김영곤▶학교혁신정책관〃최은희▶교육과정정책관 장학관 남부호▶교육복지정책국장 일반직 고위공무원 신익현▶학생지원국장〃정종철▶평생미래교육국장〃최은옥▶〃오승현 홍민식

◆환경부<승진>▶부이사관 안세창▶서기관 김경석 민광식 조정환▶기술서기관 권상윤 신석효 한명실 황상연 이관영 박영신

◆인사혁신처<과장급 전보>▶인사혁신국 개방교류과장 안보홍▶국가공무원인재개발원 글로벌교육과장 이진<과장급 승진>▶국가공무원인재개발원 관리자교육과장 김도형▶〃전문역량교육과장 이현옥

◆국세청<부이사관 전보>▶서울지방국세청 감사관 최시헌▶〃첨단탈세방지담당관 박재형▶성동세무서장 이동운▶중부지방국세청 감사관 김지훈▶대구지방국세청 성실납세지원국장 장동희▶국세청 이경열<과장급 전보>▶감사담당관 박해영▶심사1담당관 최성일▶심사2담당관 장철호▶국제협력담당관 강성팔▶상호합의팀장 이성글▶징세과장 이한종▶법무과장 김태호▶부가가치세과장 정용대▶법인세과장 이현규▶소비세과장 윤종건▶부동산납세과장 김오영▶상속증여세과장 유병철▶자본거래관리과장 현석▶소득관리과장 강상식▶서울청 개인납세1과장 임상진▶〃전산관리팀장 박정준▶〃송무2과장 박진하▶〃조사1국 조사1과장 김상훈▶〃조사1국 조사2과장 박수복▶〃조사3국 조사2과장 조세희▶〃조사4국 조사1과장 우제홍▶〃조사4국 조사3과장 노삼식▶〃국제조사관리과장 박영병▶〃국제조사1과장 윤승출▶용산세무서장 김종문(※지면 사정상 싣지 못한 인사는 29일자에 게재합니다.)

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