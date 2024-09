17개 대회, 총상금 141억원 규모...KPGA, 2018시즌 일정 발표

대회 규모는 줄었지만 총상금이 늘었다. 2018년 한국프로골프협회(KPGA) 투어 일정이 발표됐다.

한국프로골프협회(회장 양휘부, 이하 KPGA)는 27일 서울 중구 프레스센터에서 기자 간담회를 갖고 2018 KPGA 코리안투어가 17개 대회와 141억원의 총상금으로 진행될 것이라고 밝혔다. 이는 올 시즌과 비교해 대회 수는 2개 감소했지만 총상금은 1억 5천만원 증가된 규모다.

하지만 발표된 대회 수에는 카이도골프코리아가 후원하는 대회가 모두 빠져 있다. 시즌 최종전인 ‘카이도골프 투어챔피언십’ 만이 포함되어 있을 뿐이다. 올 시즌 카이도골프코리아는 총 8개 대회를 개최하면서 카이도시리즈를 출범시킨 바 있다. KPGA는 "카이도골프코리아와 2018 시즌 대회 개최를 논의하면서 ‘카이도골프 투어챔피언십’ 외에 추가적으로 3개 대회의 개최 시기와 장소 등을 막바지 조율하고 있다"면서 "카이도시리즈 3개 대회가 성사되면 2018 KPGA 코리안투어는 20개의 대회수와 총상금 156억원 규모가 될 것으로 보인다"고 설명했다.

2017년에 치러진 ‘티업ㆍ지스윙 메가 오픈 presented by 드림파크CC’와 ‘유진그룹/올포유 전남오픈 with 무안CC(카이도시리즈)’, ‘진주저축은행 카이도 남자오픈 with 블랙캣츠(카이도시리즈)’가 개최되지 않는다. 대신 ‘KB금융 챔피언스컵(가칭)’을 비롯해 ‘KPGA 인비테이셔널(가칭)’, ‘셀러브리티 프로암’이 신설됐다. 카이도시리즈로 열렸던 ‘Only 제주오픈’과 ‘NS홈쇼핑 군산CC 전북오픈’, ‘다이내믹 부산오픈’은 2018 시즌 단독 개최로 대회를 이어간다.

‘셀러브리티 프로암’이 가장 눈에 띄었다. KPGA 측은 "미국프로골프(PGA) 투어 ‘AT&T 페블비치 프로암’ 대회와 유사한 방식의 대회로 국내외 유명인사와 함께 ‘KPGA 코리안투어의 축제’, ‘골프를 통한 나눔 행사’를 주제로 펼쳐질 예정"이라고 밝혔다. 또 ‘현대해상 최경주 인비테이셔널’이 10억원으로 증액한 영향으로 상금 10억원 이상 대회도 7개에서 8개로 1개 늘어났다. 총상금 15억원으로 KPGA 코리안투어에서 가장 많은 상금을 내건 ‘제네시스 챔피언십’은 9월에서 5월로 자리를 옮겼다. 시즌 개막전과 최종전은 2017 시즌과 같은 ‘DB손해보험 프로미오픈’과 ‘카이도골프 투어챔피언십’으로 확정됐다.

양휘부 KPGA 회장은 “지난해에 이어 이번에도 시즌 종료 후 해를 넘기지 않고 다음 시즌 일정을 발표하게 됐다. 선수들이 한 해 일정을 조율하는 데 도움을 주고, 우리 스스로도 한 발 앞서 시즌을 준비하며 전력을 다하기 위함이다"고 밝히면서 “아직 논의 중인 몇몇 대회들은 최대한 빠른 시일내로 협의를 마무리해 차질 없이 대회를 준비하겠다"고 말했다.

