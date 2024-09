IT 대형주 약세 보이니 … 액티브 펀드 기대감 솔솔

투자자가 내야 할 보수는 높은데도 인덱스 펀드보다 못한 수익률 때문에 외면받았던 액티브 펀드가 기지개를 켜고 있다.

중소형주 강세 때 ‘액티브’ 호성적 #최근 1주 인덱스보다 수익률 높아 #중소·벤처기업 활성화 정책 호재 #중국에 영향받아 관계 회복이 변수

인덱스와 액티브는 일종의 투자 전략이다. 인덱스가 코스피 200 등 벤치마크 지수를 따라 수동적으로 투자하는 방식이라면 액티브는 펀드 매니저가 종목을 직접 선별 투자해 시장을 웃도는 수익을 내는 방식이다. 그러나 이름이 무색할 만큼 액티브 성적은 저조했다. 25일 금융정보제공업체 에프앤가이드에 따르면 최근 3년(21일 기준) 액티브 펀드 수익률은 19.1%다. 39%를 기록한 인덱스 펀드에 한참 못 미친다. 연초 대비로도 액티브와 인덱스가 각각 17.6%, 28.3%로 격차가 여전했다.

하지만 내년에는 분위기가 바뀔 수 있다는 전망이 힘을 얻고 있다. 실제 지난달부터 액티브와 인덱스 간 격차가 빠르게 줄어들더니 최근 1주일 동안 액티브 성적(-0.4%)이 인덱스(-0.6%)보다 나았다. 가장 큰 이유는 대형주가 집중된 전기·전자(IT) 업종이 조정을 받아서다. 시총 1위 삼성전자는 지난달부터 이달 22일까지 9.8% 내렸고 시총 2위 SK하이닉스는 같은 기간 6.7% 하락했다. 두 IT 대장주가 휘청하면서 IT 업종 평균지수는 8% 하락했다. 올해 반도체 호황에 힘입어 어느 때보다 장사를 잘한 IT 업종이 내년엔 올해만큼의 이익을 내지 못할 것이란 분석이 뒷받침됐다.

증권업계는 IT를 비롯해 내년 이익 증가율이 둔화하는 업종이 전체 시총의 70%를 넘을 것이라고 추산했다. IT 대형주가 상대적으로 약해지면 액티브 시장은 역설적으로 힘을 받는다. 액티브 펀드는 인덱스 펀드만큼 대형주를 담는 데 한계가 있기 때문이다. 조윤남 대신자산운용 전무는 “삼성전자 등 대형주가 주도하는 장세에선 액티브가 인덱스를 이기기 어렵다”며 “내년 대형주의 흐름이 액티브 부활 여부를 판가름할 것”이라고 말했다.

대형주 약세, 중·소형주 강세가 액티브 부활의 전제인 셈이다. 실제 바이오주·음식료주 등 중·소형주가 강세를 띠었던 2014~2015년 액티브 펀드는 좋은 성과를 냈다. 중소·벤처기업 활성화에 불을 댕긴 정부 정책도 액티브엔 우호적이다. 오온수 KB증권 멀티에셋전략팀장은 “내년 주목할 부분은 IT에서 타 업종으로의 이익 확산으로, 확산 속도가 빠르다면 액티브 부활 가능성이 크다”며 “IT 외에 소재 또는 일반 소비재 분야가 강세일 것으로 보이는데 똘똘한 종목을 담고 있는 액티브 펀드를 고르는 것도 시장을 이기는 방법이 될 수 있다”고 말했다. 소비재 업종의 내년 순이익 증가율은 20% 내외로 예상된다. 또 전력·가스를 중심으로 한 유틸리티 업종도 순이익이 60%가량 많이 증가할 것으로 분석됐다.

그러나 변수도 있다. 가장 큰 불확실성은 중국이다. 음식료주·유통주·여행주 등 다수의 중·소형주가 중국 행보에 영향을 받는다. 한중 정상회담을 계기로 양국 관계가 해빙될 것이란 기대가 있다. 하지만 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 배치에 따른 중국의 각종 보복 조치가 실제로 철회되거나 완화돼야만 액티브 전략이 유효할 수 있다는 신중론도 있다.

그동안 등을 돌린 투자자 호응을 얻으려면 무엇보다 액티브 펀드 스스로 살길을 모색해야 한다는 지적도 나온다. 액티브가 전통적인 투자 전략으로 여겨졌던 과거와 달리 상장지수펀드(ETF)나 해외 펀드 투자가 일상화하면서 시장 점유율을 장악하고 있어서다. 조익재 하이투자증권 리서치센터장은 “저렴한 수수료와 거래 편리성이 무기인 ETF가 최근 수년간 펀드 시장의 중심축으로 등장하면서 과거처럼 액티브와 인덱스의 대결 구도는 사실 의미가 없어졌다”며 “진정한 의미의 액티브 상품이 보다 다양해져야 한다”고 말했다.

이새누리 기자 newworld@joongang.co.kr