[세상 속으로] 눈 맞는 이 작은 성당이 1차대전 ‘크리스마스의 기적’

‘고요한 밤 거룩한 밤 어둠에 묻힌 밤’.

많은 사람의 귀에 익고 입에 붙은 ‘고요한 밤 거룩한 밤’의 한국어 가사 첫 소절이다. 이 중 ‘어둠에 묻힌 밤’은 원곡에 없는 가사다. 전 세계로 노래가 퍼지는 데 공헌한 영어 번역본에서 이 부분은 ‘조용하고 환한 밤(all is calm, all is bright)’이다. 예수가 탄생한 밤 별이 반짝였다는 성경의 내용을 담았다. 독일어 원 가사로도 ‘모두 잠들고 거룩한 양친만이 깨어 있다’고 돼 있다.

이 때문에 ‘어둠에 묻힌 밤’이라고 오역된 이유가 무엇인지 해석이 분분한데, 그 중 하나는 노래가 한국에 보급된 시대를 반영했기 때문이라는 설명이다. 한국에서 ‘고요한 밤 거룩한 밤’이 본격적으로 알려진 건 배재학당을 설립한 선교사 헨리 아펜젤러가 1931년 편찬한 『신정찬송가』에 실리면서다. 당시는 일본이 본격적으로 민족 말살 통치를 시작하면서 신사참배, 창씨개명, 한글 말살 등을 강요하던 때다. ‘어둠에 묻힌 밤’은 결국 우리나라의 당대 현실을 은유적으로 표현한 것이라는 해석이다.