'또' 방탄소년단…'DNA' 뮤비 최단 기간 2억뷰 '신기록' 세웠다

이젠 '방탄소년단'이 아니라 '기록소년단'이라고 불러야 할 것만 같다. 인기 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)이 2억 뷰(View) 뮤직비디오를 또 추가했다.

방탄소년단이 9월 18일 공개된 'DNA' 뮤직비디오는 3개월여만인 17일 오전께 2억뷰를 돌파했다. 이는 3주 만에 1억뷰 돌파에 이은 K팝 그룹 최단 기록을 다시 쓴 것이다. 'DNA' 뮤직비디오는 18일 오전 기준 조회 수 2억130만여회를 기록하고 있다.

이로써 방탄소년단은 '쩔어' '불타오르네(FIRE)' '피 땀 눈물' '상남자' 'Save ME' 'Not Today' '봄날' 'DNA' 'Danger' 'I NEED U' '호르몬전쟁' 등 총 11편의 1억뷰 돌파 뮤직비디오를 가지게 됐다. '쩔어' '불타오르네'(FIRE) '피 땀 눈물' 'DNA'는 2억뷰를 넘어섰다.

'DNA' 뮤직비디오는 가상현실과 우주 공간을 넘나드는 듯한 장면 변환을 통해 '우리 둘은 태초부터 운명적으로 얽혀 있으며 DNA부터 하나였다'는 가사를 시각적으로 표현했다.

