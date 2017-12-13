[인사] 법제처 外

◆법제처<과장급 임용>▶기획조정관실 법제교류협력담당관 김남연
◆국민권익위원회<과장급>▶기업고충민원팀장 장대환▶운전심판팀장 최기수
◆금융위원회<금융그룹감독혁신단>▶감독제도팀장 홍성기▶지배구조팀장 남동우
◆경찰청<치안정감 승진·전보>▶경찰청 차장 민갑룡(승진)▶경찰대학장 박진우▶서울지방경찰청장 이주민▶인천지방경찰청장 박운대(승진)<치안감 승진>▶경찰청 정보화장비정책관 김규현▶워싱턴 주재관 김창룡▶서울지방경찰청 경무부장 이상로▶서울지방경찰청 생활안전부장 임호선
◆행정중심복합도시건설청<국장급 전보>▶공공건축추진단장 정태화
◆MBC▶비서실장 박장호▶보도국장 한정우▶보도국 부국장 도인태▶보도국 취재센터 정치부장 박준우▶〃경제부장 이성주▶〃사회1부장 성장경▶〃사회2부장 이승용▶〃전국부장 이태원▶〃문화레저부장 김승환▶〃국제부장 최장원▶〃기획취재부장 임영서▶보도국 편집1센터장 민병우▶〃편집1센터 뉴스데스크편집부장 김효엽▶〃편집2센터 뉴스투데이편집부장 여홍규▶경영인프라국장 윤화중▶인재경영센터 인사부장 박미나▶매체전략국장 이은우▶사회공헌실장(국장) 박혜영▶편성국장 이선태▶시사제작국장 전동건▶라디오국장 안혜란▶아나운서국장 강재형▶뉴미디어뉴스국장 이호인▶논설위원실장(국장) 황외진▶스포츠국장 황승욱▶선거방송기획단장(국장) 김성환▶자산개발국장 이시용▶디지털기술국장 김상훈▶제작기술국장 오영철▶영상미술국장 최형종▶광고국장 진종재▶콘텐츠사업국장 박현호▶문화사업국장 김판영
(※지면사정상 싣지 못한 인사는 14일자에 게재합니다)