아이티동스쿨, 굿 콘텐트 서비스 인증 획득

스마트동스쿨(대표 나준규)은 과학기술정보통신부가 주최하고 한국데이터진흥원이 주관한 2017년 ’굿 콘텐츠서비스 인증(콘텐츠제공서비스 품질인증)’을 획득했다고 밝혔다. 이번에 인증을 받은 아이티동스쿨은 빅데이터 기반의 교육서비스를 제공중인 IT전문 인강 사이트다.

굿 콘텐츠서비스 인증은 이용자가 신뢰하고 쉽게 콘텐트를 구매·이용할 수 있는 우수 사이트를 발굴하여 품질인증 마크를 부여하는 정부인증 제도이다. 한국데이터진흥원의 전문가평가단에 의한 정량적 품질평가를 통해 매년 선정하고 있다.

아이티동스쿨에서 서비스 중인 콘텐트는 C, C++, C#, JAVA, VB, 안드로이드, 아이폰, 웹프로그래밍, Python, R프로그래밍, 빅데이터, Scratch, 데이터베이스, 그래픽, 포토샵, 일러스트, 프리미어, 애펙, 베가스, 플래시, 드림위버, 인디자인, 오토캐드, 3D맥스, 마야, 라이노, 스케치업, 라이트룸, 3D 프린팅, 게임캐릭터, 컴퓨터일반, 오피스, 운영체제, 스마트폰, SNS, 에버노트, 인터넷, 사무자동화, 컴퓨터운용사, ITQ, GTQ, 컴퓨터활용능력, 워드프로세서, MOS, E-Test, 정보처리기능사/산업기사, 정보보안기사/산업기사, 네트워크관리사, 기타 자격증 등으로 해당 내용을 인강으로 들을 수 있다.

스마트동스쿨에서는 아이티동스쿨을 비롯해 자격동스쿨, 취업동스쿨, 공시동스쿨, 교양동스쿨, 에어동스쿨 등 국내 최대 규모 수준의 인터넷 강의 서비스를 하고 있으며, 데이터를 통계적으로 분석해서 학습자의 니즈에 맞는 교육콘텐트를 제공하고 있다. 앞으로는 빅데이터 처리기술을 발판으로 교육콘텐트 영역을 넘어서 취업, 채용과 같은 기업 분야까지 진출할 예정이다.

스마트동스쿨의 김정진 부대표는 “채용에 필요한 인적성, 자격증, 어학에서부터 회사별 연봉, 직원수까지 분석이 되어 있기 때문에 기업 분야로의 확장도 준비 중에 있다."며 "이미 베타서비스를 시작했고 조만간 정식 오픈을 하면 이러닝 교육시장 판도가 바뀌게 될 것"이라고 말했다.

온라인 중앙일보