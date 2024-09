네가 힘이 들고 지칠 때 찾게 되는 그 곳, 나 그 곳이 될게

아무 것도 놓을 수 없어서 삶이 버거울 때 꼭 네 곁이 될게

I love Seoul Seoul 희망을 네 곁에 둘게 Seoul Seoul

너의 눈을 보고 너의 걸음에 맞춰서 널 웃게 할게

I love Seoul Seoul 네 사랑 받을 수 있게 Seoul Seoul

날 노래 할 수 있게 그런 내가 될게

Oh Seoul, 그래 나 이 곳에서 모든 걸 준비해 너는 기대해 행복해질 테니까

Oh Seoul, 그래 나 이 곳에서 오 언제나 너를 듣고 바라보고 안을게

하루하루가 힘든 네게 주고픈 게 많아 나 잊지 않을게

하나하나 돌려줄 거야 네가 내게 줬던 그 믿음만큼은

I love Seoul Seoul 희망을 네 곁에 둘게 Seoul Seoul

너의 눈을 보고 너의 걸음에 맞춰서 널 웃게 할게

I love Seoul Seoul 네 사랑 받을 수 있게 Seoul Seoul

날 노래 할 수 있게 그런 내가 될게

Oh Seoul, 그래 나 이 곳에서 모든 걸 준비해 너는 기대해 행복해질 테니까

Oh Seoul, 그래 나 이 곳에서 오 언제나 너를 듣고 바라보고 안을게

[랩]

늦은 밤 침묵하던 너의 한숨소리가 이 거리에 퍼질 때

너무나 지쳐버려 작은 바람에도 네 심장이 부서질 때

(Don’t worry)

I’ll be by your side forever. I’ll be by your side forever

나는 이 도시 위에서 너를 느낄 수 있어, I SEOUL U 너와 나 사이의 서울

Oh Seoul, 그래 나 이 곳에서 모든 걸 준비해 기대해 행복해 질 테니까

Oh Seoul, 그래 나 이 곳에서 나 언제나 너를 듣고 바라보고 안을게

I love Seoul, I love Seoul, I love Seoul