'BTS부터 조용필까지' 최근 5년간 MAMA 대상 수상자 목록

2017 MAMA(Mnet Asian Music Awards)가 큰 관심 속에 종료됐다.

종합 콘텐츠 기업 CJ E&M이 개최한 '2017 MAMA(Mnet Asian Music Awards, 엠넷 아시안 뮤직 어워즈)’에는 EXO·방탄소년단·레드벨벳·WANNA ONE·태민·혁오·헤이즈·볼빨간사춘기 등 스타들이 총출동했다.

'올해의 가수' '올해의 노래' '올해의 앨범', 이 세 개 부문은 대상으로 불리며 이번 어워즈 최고의 영예로 꼽힌다. 올해엔 방탄소년단, 트와이스, 엑소에게 대상이 돌아갔다. 최근 5년 간 MAMA에서는 어떤 아티스트가 대상을 받았을까.

2013년

올해의 가수 = 지드래곤(G-Dragon)

2013년 9월 정규 앨범 COUP D'ETAT를 발표한 지드래곤이 '올해의 가수'로 선정됐다. '삐딱하게' '늴리리야' 등의 수록곡이 사랑받았다. 지드래곤은 ‘2013 월드투어 : ONE OF A KIND’ 단독 투어를 성황리에 마치기도 했다.

올해의 노래 = 조용필 'BOUNCE'

대한민국 록의 전설 조용필이 10년 만에 발표한 19집 'Hello'의 수록곡 'BOUNCE'가 '올해의 노래'로 선정됐다. 'BOUNCE'는 래퍼 버벌진트가 피처링으로 참여하기도 했다. 앨범 'Hello'는 2013년에 25만장 이상 판매되며 '가왕' 조용필의 식지 않은 인기를 증명했다.

올해의 앨범 = EXO 'XOXO (Kiss&Hug)'

EXO가 첫 번째 정규 앨범 'XOXO'로 '올해의 앨범' 상을 받았다. 타이틀곡 '늑대와 미녀(Wolf)' 외에도 'Baby, Don't Cry (인어의 눈물)' '피터팬 (Peter Pan)' 등의 수록곡이 사랑받았다. 중국어 버전과 리패키지 버전을 포함해 앨범 판매량이 100만장을 넘어섰다.

2014년

올해의 가수 = EXO

멤버 '크리스'와 '루한'이 탈퇴하는 등 악재를 겪기도 했지만, 엑소의 인기는 식을 줄 몰랐다. 미니 앨범 '중독(Overdose)'과 동명의 타이틀곡이 큰 사랑을 받았다.

올해의 노래 = 태양 '눈, 코, 입'

태양의 정규 2집 앨범인 'RISE'의 타이틀곡이다. 태양이 직접 작사에 참여했다. 가사가 태양의 실화를 바탕으로 쓰였다고 알려져 화제가 되기도 했다. 가온차트 디지털 종합 순위에서 2014년 2위를 기록했다.

올해의 앨범 = EXO '중독(Overdose)'

2014년 5월 발매된 EXO의 미니앨범 2집 중독(Overdose)이 올해의 앨범에 선정됐다. 가온차트 연간 앨범 차트에서 판매량 1위에 오르는 기염을 토했다. 동명의 타이틀곡 중독(Overdose)이 사랑받았다.

2015년

올해의 가수 = 빅뱅

1000일이 넘는 오랜 공백 기간을 깨고 5월 컴백한 빅뱅이 올해의 가수에 선정됐다. 5월 1일을 시작으로 4개월간 한 달에 한 번씩 'MADE SERIES' 프로젝트 싱글을 발매했다. 뱅뱅뱅(BANG BANG BANG), LOSER, BAE BAE 등이 많은 사랑을 받았다.

올해의 노래 = 빅뱅 'BANG BANG BANG'

'뱅뱅뱅'이 2015년 가온차트 디지털 차트 1위에 오르며 빅뱅의 저력을 과시했다. 이외에도 LOSER가 2위, BAE BAE가 4위, IF YOU가 29위에 오르는 등 8곡이 디지털 차트 100위 안에 안착했다.

올해의 앨범 = EXO 'EXODUS'

정규 2집 앨범 'EXODUS'로 활동한 EXO가 앨범상을 3년 연속 수상했다. 리패키지 버전과 중국어 버전을 합산해 앨범 판매량이 100만장을 넘어섰다. 타이틀곡 'CALL ME BABY'가 2015년 가온 디지털 차트 7위를 기록하는 등 대중적인 사랑을 받았다.

2016년

올해의 가수 = 방탄소년단

10월 발매된 'WINGS'가 연간 판매량 75만장을 기록하며 2016년 가온 앨범 차트 1위에 올랐다. 5월 발매된 '화양연화 Young Forever' 앨범도 36만장 이상 판매됐다. WINGS의 타이틀곡 '피, 땀, 눈물'이 많은 사랑을 받았고 해외에서도 뜨거운 반응을 끌어냈다.

올해의 노래 = TWICE 'CHEER UP'

TWICE의 'CHEER UP'은 2016년 명실상부 가장 성공한 노래로 전국에 울려 퍼졌다. 가온차트, 멜론 차트 1위를 기록했다. 아이돌 그룹 최단 기간 가온 차트 스트리밍 횟수 1억을 돌파하는 대기록을 세웠다.

올해의 앨범 = EXO 'EX'ACT'

엑소의 정규 3집 앨범 EX'ACT가 리패키지 앨범과 중국어 버전을 포함해 100만장 이상 판매됐다. 타이틀곡 'Monster'가 많은 사랑을 받았다. Kenzie와 더불어 래퍼 딥플로우(Deepflow)가 작사에 참여했다.

2017년

올해의 가수 = 방탄소년단

2월 정규 2집 리패키지 'YOU NEVER WALK ALONE', 9월 미니 5집 'LOVE YOURSELF 承 `Her`'로 활동했다. '봄날' 'DNA' 'MIC DROP' 등 여러 곡이 사랑받았다.

방탄소년단은 '2017 아메리칸 뮤직 어워드(American Music Awards)’에 참석하고 ‘지미 키멜 라이브(Jimmy Kimmel Live)’에 이어 ‘엘렌 드제너러스 쇼(The Ellen DeGeneres Show) 등 미국 유명 토크쇼에 출연하며 위상을 떨쳤다.

올해의 노래 = TWICE 'SIGNAL'

네 번째 미니앨범 'SIGNAL'의 동명의 타이틀곡으로 JYP의 수장 박진영이 작사·작곡에 참여했다.

트와이스는 '시그널'뿐만 아니라 상반기에 발매한 'KNOCK KNOCK'도 좋은 반응을 얻으며 음원 강자의 저력을 보여줬다. 특히 'KNOCK KNOCK'은 2017년 상반기 디지털 차트 3위에 오르는 등 사랑을 받았다.

올해의 앨범 = EXO 'The War'

엑소의 정규 4집 'The War'가 94만장, 리패키지 앨범이 44만장 이상 판매됐다. 이로써 엑소는 쿼드러플 밀리언셀러(정규앨범 4연속 100만 돌파)를 달성했다.

'The War'의 타이틀곡 'Ko Ko Bop'이 8월 가온 디지털 차트 1위에 오르는 등 사랑받았다. 이번 수상으로 엑소는 5회 연속으로 MAMA '올해의 앨범'으로 지명되는 기록을 세우기도 했다.

‘MAMA’는 종합 콘텐츠 기업 CJ E&M이 주최하는 시상식이다. 1999년 ‘Mnet 영상음악대상’으로 시작, 약 10여 년 동안 국내서 개최해 왔다.

이후 2009년을 기점으로 ‘MAMA’로 변모했다. 2010년부터는 마카오를 시작으로 글로벌로 진출하며 2011년 싱가포르, 2012년부터 2016년까지 홍콩에서 치러졌다. 올해는 베트남, 일본, 홍콩 3개국에서 확대 개최됐다.

정우영 인턴기자 chung.wooyoung@joongang.co.kr