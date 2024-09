별들의 잔치 '2017 MAMA’ 영광의 수상자 총정리

12월 1일 '2017 MAMA in Hong Kong’ 레드카펫이 활짝 펼쳐졌다. 종합 콘텐츠 기업 CJ E&M이 개최한 '2017 MAMA(Mnet Asian Music Awards, 엠넷 아시안 뮤직 어워즈)’에 아티스트와 시상자 등 별들의 향연이 이어졌다.

이날 대상에 해당하는 올해의 앨범상은 엑소가 수상했고, 올해의 가수상은 방탄소년단이 받았다. 그룹 워너원이 남자그룹상을 거머쥐며 올해 최고의 신인으로 떠올랐다.

이날 앨범상을 받은 엑소는 이로써 5년 연속 MAMA 대상 수상의 영광을 안았다. 엑소는 “엑소엘 여러분들이 있었기에 이 자리에 있다고 생각한다”라며 “4년 연속 밀리언셀러, 5년 연속 대상이 참 믿기지 않는다”고 소감을 전했다.

지난해에 이어 2년 연속 올해의 가수상을 받은 방탄소년단은 그 영광을 팬덤 '아미'에게 돌렸다. 리더 RM은 “저희가 가는 곳마다 ‘어떤 팬덤이길래’라며 오히려 팬분들을 더 궁금해한다”고 말했다.

이어 “여러분들의 그 많은 환대가 아니었다면 영광의 기회를 얻지 못했을 것”이라며 “정말 올해의 아티스트라는 말이 증명해주는 것 같다”며 기쁨의 미소를 지었다.

베스트 남성 그룹상의 영예는 워너원에게 돌아갔다. 그룹 엑소, 갓세븐, 뉴이스트W, 방탄소년단, 세븐틴과 치열한 경쟁을 펼친 워너원은 호명되자 깜짝 놀란 표정을 지었다.

강다니엘은 “‘MAMA’라는 큰 무대에 오르게 해주신 것만으로도 영광이다. 더불어 엄청난 상을 주셔서 감사드린다”며 “워너블 진짜 사랑합니다”라고 소감을 밝혔다.

다음은 2017 MAMA in HongKong의 수상자 명단.

올해의 가수 = 방탄소년단

올해의 노래 = TWICE 'SIGNAL'

올해의 앨범 = EXO 'The War' (The 4th Album)

남자 신인상 = WANNA ONE

여자 신인상 = PRISTIN

남자 그룹상 = WANNA ONE

여자 그룹상 = 레드벨벳(RED VELVET)

남자 가수상 = 지코(ZICO)

여자 가수상 = 아이유(IU)

베스트 댄스 퍼포먼스 솔로 = 태민(TAEMIN)

베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 = 세븐틴 '울고 싶지 않아'

베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹 = TWICE 'SIGNAL'

베스트 보컬 퍼포먼스 남자 솔로 = 윤종신 '좋니'

베스트 보컬 퍼포먼스 여자 솔로 = 헤이즈 '비도 오고 그래서'

베스트 보컬 퍼포먼스 그룹 = 볼빨간사춘기 '좋다고 말해'

베스트 밴드 퍼포먼스 = 혁오(HYUKOH) 'TOMBOY'

베스트 힙합 & 어반 뮤직 = 헤이즈(Heize) '널 너무 모르고'

베스트 콜라보레이션 = 다이나믹 듀오, 첸 '기다렸다 가'

베스트 OST = 에일리 '첫눈처럼 너에게 가겠다 (도깨비)

베스트 뮤직비디오 = 방탄소년단 '봄날'

Favorite Vietnamese Artist Presented By Close up = Son Tung M-TP

월드와이드 페이버릿 아티스트 = 세븐틴

베스트 오브 넥스트 = 청하

베스트 오브 넥스트 = Wanna One

베스트 콘서트 퍼포머 = 몬스타엑스

베스트 아시안 스타일 인 재팬 = EXO-CBX

베스트 아시안 스타일 인 홍콩 = 방탄소년단

Mwave Global Fans' Choice = EXO

Discovery of the year = NU'EST W

Inspired Achievement = Akimoto Yasushi

월드 퍼포머 = GOT7

뉴 아시안 아티스트 = NCT 127

스타일 인 = 선미



베스트 아시안 아티스트 베트남 = Toc Tien

베스트 아시안 아티스트 태국 = Lula

베스트 아시안 아티스트 싱가포르 = Aisyah Aziz

베스트 아시안 아티스트 인도네시아 = Agnez Mo

베스트 아시안 아티스트 일본 = AKB48

베스트 아시안 아티스트 중국 = 막문위



베스트 제작자 = 조지 트리비노(George Trivino), TRUE COLOR MUSIC

베스트 프로듀서 = 피독(PDOGG)

베스트 작곡가 = 라이스 안드리아나 & 이시아라 아라스바티 (Raisa Andriana & Isyana Sarasvati)

베스트 엔지니어 = 닷 누웬 민(Dat Nguyen Minh), AD PRODUCTION

베스트 비디오 디렉터 = 아츠시 마키노(Atsushi Makino), P.I.C.S.

베스트 안무가 = 최영준

베스트 비주얼 & 아트디렉터 = 양(Yang)

정우영 인턴기자 chung.wooyoung@joongang.co.kr