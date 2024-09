한국 자료엔 文 발언만, 美 자료엔 '재확인' '반복' 뿐…발표자료서 드러난 차이

북한의 화성-15형 발사 이후 두 번째로 이뤄진 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미 대통령 간 통화(11월30일)에서 한·미 정상의 미묘한 시각차가 드러났다.

밤 10시부터 한 시간 동안 통화가 진행된 이후 한국 측 보도자료는 자정 직전에, 미국 측 보도자료는 1일 오전 2시1분(한국시간)에 나왔다. 화성-15형 도발에 대해 논의한 것은 분명한데, 표현과 단어 선택이 달랐다.

◇한국 자료 대부분 문 대통령 발언만 소개=북한 문제 관련 논의만 놓고 봤을 때 한국 측 자료는 일곱 문장이었다. 그런데 두 정상의 발언을 소개한 분량에서 차이가 났다. 문 대통령의 발언은 두 문장, 695자였다. 화성-15형에 대한 기술적 평가, 방위능력 강화 의지 등에 대해 상세히 설명했다.

트럼프 대통령의 발언도 두 문장이었지만 194자였다. 내용도 한·미 방위태세를 토대로 한 힘의 우위를 강조하고, 한국에 대한 방위공약을 다시 확인하는 원론적인 입장이었다. ‘양 정상’을 주어로 한 문장은 대북 제재 및 압박을 강화하기 위해 노력하자는 한 문장이 전부였다.

미국의 자료는 네 문장 중 세 문장의 주어가 ‘양 정상’이었다. 하지만 서술어를 보면 역시 기존 입장의 확인 수준이었다. ^북한의 최근 도발에 대응하기 위한 다음 조치를 논의하고(discussed) ^동맹의 억제력과 방위력 강화를 위한 강한 공약을 다시 반복하고(reiterated) ^북한이 비핵화의 길로 돌아오도록 이끌기 위한 강한 공약을 재확인했다(reaffirmed)고 돼 있다.

문 대통령이 말하고자 한 핵심은 “우리가 당면한 과제는 북한이 핵·미사일 기술을 더 이상 진전시키지 못하도록 철저하게 저지하면서, 궁극적으로는 이를 폐기토록 하는 것”이라는 발언이었다. 동결→폐기로 이어지는 단계적 해법을 다시 강조한 것이다. 하지만 한국 자료에는 트럼프 대통령이 이에 동의하거나 공감했다는 표현이 없다. 미국 측 자료에는 이런 문 대통령의 발언이 아예 소개되지 않았다.

외교가 소식통은 “통상 정상 간 회담이나 대화 뒤에 나오는 자료에서 주어가 ‘양 정상’이 아닌 것은 서로 할 말을 했다는 뜻이고, 상대국이 묵인하거나 양해하는 선에서 서로 자국에게 유리한 방향으로 상대국 정상의 발언을 소개하는 것이 관례”이라며 “미국 자료도 주어는 양 정상이지만, 막상 표현을 보면 새롭게 공동 인식을 달성하거나 합의한 것은 없어 보인다”고 말했다.

President Donald J. Trump spoke today with President Moon Jae-in of the Republic of Korea for the second time since North Korea launched an intercontinental ballistic missile on November 28. The two leaders discussed next steps to respond to this most recent provocation by North Korea, including how to bring maximum pressure to bear on the regime. The presidents reiterated their strong commitment to enhancing the alliances deterrence and defense capabilities. Both leaders reaffirmed their strong commitment to compelling North Korea to return to the path of denuclearization at any cost. President Trump committed to sending a high-level delegation to the 2018 Pyeongchang Winter Olympics.