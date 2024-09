설영택 교수팀 논문, 국제학술지 임플란트 표지논문 선정

설영택 교수팀 (스웨덴 예떼보리대학 보철과)의 논문이 (미국 하바드대학의 이상진 교수, 조지아대학의 ulf Wikesjo교수와의 공동연구) 미국에서 발표되는 Journal of Clinical Periodontology (2017년 9월호;44(9):941-949. doi: 10.1111/jcpe.12776)의 표지논문으로 선정됐다 (Bone tissue response following local drug delivery of bisphosphonate through titanium oxide nanotube implants in a rabbit model. Kwon DH, Lee SJ, Wikesjö UME, Johansson PH, Johansson CB, Sul YT. 사진은 설영택 교수팀 논문 표지).

이번 논문은 임플란트가 빠르고 강하게 뼈와 결합하여 궁극적으로 임플란트의 성공율을 증가시키기 위한 방법으로 나노기술을 적용한 임플란트 표면의 약물전달시스템에 (local drug delivery of bisphosphonate into titanium nanotube structure)에 관한 연구이다. 연구결과, 기존 임플란트와 비교해서, 나노기술을 적용한 약물전달시스템의 임플란트는 빠르고 강하게 뼈와 결합하는 것을 보여준다. 골유착강도 측정 결과(RTQ), 임플란트 안정성측정 결과 (ISQ) 그리고 임플란트와 주변 골조직 반응의 조직현미경 관찰의 신생골 형성 및 뼈 세포 반응 결과 모두, 기존의 임플란트보다 통계적으로 우수한 양상을 보였다 (p < 0.05).

설영택 교수는 2000년 이후 지금까지 지속적으로, 임플란트가 어떻게 뼈와 빠르고, 강하게 결합해서 임플란트 수명이 오래갈 수 있는 생화학적 골유착 임플란트 (biochemical bond theory of osseointegrated implant/bone interface)에 대한 연구로, 논문 피인용 지수 (현재 4086회- 구글 인용지수)를 기록하고 있으며, 임플란트 분야 국제 저널 및 학회 논문 및 저서 70 편 이상, 임플란트 분야의 국제학회 초청강의 70회 이상, 세계 최초의Ca, Mg 산화막 임플란트 특허 20종 이상을 보유하고 있다. 이번 논문은 스웨덴 예떼보리대학 보철과와 협력으로 진행되었다.

이밖에 임플란트의 성공과 실패에 대한 조건, 임플란트를 오래 쓸 수 있도록 하기 위해 임플란트가 어떻게 뼈와 빠르고, 강하게 결합할 수 있는가에 대한 연구 및 시술에 관한 자세한 정보는 해운대 센텀 스웨덴플란트치과의원 홈페이지에서 확인 가능하다.

온라인중앙일보