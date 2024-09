한·미 정상, 첫 '北 도발' 당일 통화…'선제 타격' 발언의 의미는?

문재인 대통령이 29일 오전 도널드 트럼프 미국 대통령과 통화했다. 북한의 미사일 도발 이후 두 정상이 당일 통화한 것은 처음이다.

통화는 북한의 도발(오전 3시17분) 이후 5시간여만에 이뤄졌다.

문 대통령은 이날 오전 8시30분부터 20분간 트럼프 대통령과 통화를 하며 “(이번 발사가) 이전보다 미사일 성능이 개량된 것으로 평가한다"고 말했다. 그러면서 "북한의 도발 직후 육ㆍ해ㆍ공군이 합동으로 지대지, 함대지, 공대지 미사일 3개를 동시에 대응 발사해 동일한 지점을 비슷한 시간에 타격함으로써 북한의 도발 원점을 타격할 수 있는 능력을 보여줬다”고 말했다고 박수현 청와대 대변인이 전했다.

한·미 정상, 처음으로 북한 도발 당일 즉각 통화 #"양국 각자 북 도발 분석 후 조속히 대응 추가 합의" #文 대통령, 이례적으로 '미국의 선제타격' 언급 #靑 "북한 문제에 대한 상황 변화가 생겼다는 의미" #

취임 후 트럼프 대통령과의 통화는 6번째다.

청와대 핵심 관계자는 이와 관련 “북한이 75일만에 도발을 한 것은 (북핵 문제가) 새로운 국면으로 가는 것 아닌가 하는 상황의 변화가 있다는 뜻”이라며 “그렇기 때문에 (한ㆍ미) 정상이 빨리 통화를 하면서 이에 긴밀하게 대응한 것”이라고 말했다.

이날 통화에서는 북한에 대한 '추가 대응'이 거론됐다.

문 대통령은 “한ㆍ미 양국이 이번 미사일 발사와 관련한 정보를 교환하면서 북한의 동향을 예의주시하는 등 긴밀한 공조를 한 점을 평가한다”며 “양국이 북한의 의도를 종합적으로 감안해 면밀하게 대응하자”고 말했다. 그러자 트럼프 대통령이 추가 대응 방안을 언급했다. 그는 “오늘 도발에 대한 상세하고 정확한 평가와 한ㆍ미 외교당국간의 긴밀한 대화를 바탕으로 구체적인 대응 방안을 추가 합의하자”고 했다. 이에 따라 “양 정상이 각자가 추가적으로 (북한의 도발을) 평가해 필요한 대응 방안을 검토한 다음 이를 토대로 빠른 시일 내에 후속 협의를 갖기고 했다”고 박수현 대변인이 전했다.

청와대 핵심관계자는 “추가 논의의 형식은 결정되지 않았다. 각국의 분석을 바탕으로 양 정상이 다시 통화를 하거나 NSC간 대화 등이 가능할 것”이라며 “(방식은) 분석 결과에 따라 달라질 것”이라고 말했다. 그는 이어 “(이날 발사된 미사일의) 고도와 사거리에 대한 정확한 분석을 다시 해봐야 할 것”이라고 강조했다.

문 대통령이 취임 100일 기자회견에서 ‘레드라인(Red lineㆍ금지선)’에 대해 언급한 적이 있다.

당시 “북한이 ICBM(대륙간탄도미사일)을 완성하고 거기에 핵탄두를 탑재해 무기화하는 것”이라고 밝혔다. 지난 9월 4일 북한의 6차 핵실험을 통해 핵탄두 기술에 대한 확인이 이뤄진 상태에서 미국 본토를 직접 타격할 수 있는 ICBM 기술만 확인되면 사실상 레드라인에 도달하게 된다.

문 대통령은 이 때문에 트럼프 대통령과의 통화에 앞서 오전 6시부터 55분간 직접 주재한 국가안전보장회의(NSC) 전체회의에서 ‘ICBM’ 또는 ‘대륙간 탄도미사일’이라는 표현을 쓰지 않았다. 대신 “대륙간을 넘나드는 미사일”이라는 표현을 사용했다. 지난 7월 독일에서 열린 G20(주요 20개국) 정상회의를 계기로 성사된 한ㆍ미ㆍ일 정상회담 공동성명서에서 “대륙간 사거리를 갖춘 탄도미사일”이라는 용어를 쓴 것과 같은 맥락이다. 청와대 핵심관계자는 “북한의 ICBM 능력을 인정할 경우 상황이 완전히 다른 국면으로 갈 수밖에 없게 된다”며 “이 때문에 당시 공동성명에서도 한국의 요구로 ‘대륙간탄도미사일’이라는 표현을 넣지 않았던 것”이라고 설명했다.

그러나 이날 미국 백악관은 트럼프 대통령과 문 대통령과의 통화 사실을 전하면서 “북한의 ‘대륙간 탄도미사일’에 대한 동맹국간의 대응을 상의하기 위해서(to discuss the alliance’s response to North Korea’s test of an intercontinental ballistic missile)”라는 표현을 썼다.

문 대통령은 이날 NSC 회의에서 이례적으로 ‘선제타격’이라는 말을 사용했다. 그는 “‘대륙을 넘나드는 북한의 탄도미사일’이 완성된다면 상황이 걷잡을 수 없이 악화할 수 있다”며 “북한이 상황을 오판해 우리를 핵으로 위협하거나 미국이 선제타격을 염두에 두는 상황을 막아야 한다”고 했다. 문 대통령은 그동안 북한의 위협과 관련한 미국의 움직임에 대해선 ‘군사 옵션’ 정도로만 표현해왔다.

청와대 핵심관계자는 “미국과의 즉각적 소통이 선제타격 등 강경한 대응을 막기 위한 대응인가”라는 질문에 “그런 측면을 종합적으로 고려했다. 다만 오늘 통화에서는 선제타격과 관련된 우려는 언급하지 않았다”고 밝혔다. 또 다른 관계자는 “문 대통령이 선제타격을 언급한 배경은 미국의 선제타격이 임박했다기보다는 한반도에서 전쟁이 발생하면 안 된다는 기존의 입장을 재차 강조한 차원”이라고 말했다.

