[인사] 중앙미디어네트워크 外

◆중앙미디어네트워크▶영업본부장 우용석▶TMM본부장 이준무▶경영지원본부장 오영민▶영업국장 박찬식▶TMM센터장 김효원▶마케팅솔루션국장 성치열▶사업기획국장 하영진▶영업1팀장 서강욱▶영업2팀장 문성진▶영업3팀장 김종원▶영업4팀장 강철원▶영업기획팀장 강원석▶경영지원팀장 구본민<미디어링크 보임>▶커넥팅본부장 이권재▶커넥팅1국장 곽도훈▶커넥팅2국장 안호엽▶커넥팅3국장 이용욱▶매거진1팀장 정명동▶매거진2팀장 박성일▶매거진3팀장 박현석▶매거진4팀장 원태정▶스크린1팀장 류효상▶스크린2팀장 김태완▶커넥팅기획팀장 김서희▶크리에이티브2팀장 김주은▶마케팅솔루션2팀장 정찬봉▶디지털영업팀장 김병무▶디지털기획팀장 이상민▶사업전략팀장 정효성
◆농림축산식품부<국장급 승진>▶창조농식품정책관 박수진
◆산업통상자원부<국장급 승진>▶원전산업정책관 문신학<과장급 전보>산업기술정책과장 김대자
◆식품의약품안전처▶기획조정관실 기획재정담당관실 서기관 김재훈
◆기상청<고위공무원단>▶차장 최흥진
◆병무청<서기관 승진>▶기획조정관실 김종원▶입영동원국 최승후▶사회복무국 정홍식▶운영지원과 최구기▶대구·경북지방병무청 신영삼▶중앙신체검사소 소영만<기술서기관 승진>▶병역자원국 박신호
◆한국과학기술연구원<승진>▶부원장 윤석진▶강릉분원장 하성도▶전북분원장 홍재민▶KIST스쿨 대표교수(본부장급) 김상경