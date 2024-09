세계적 한류스타 방탄소년단, 일반 시민들은 얼마나 알고 있을까?

2017년 제31회 골든디스크 어워즈 음반부문 본상, 제26회 하이원 서울가요대상 최고앨범상, 빌보드 뮤직 어워드 톱 소셜 아티스트상까지 받으며 최고의 한류 스타 아이돌 그룹임을 입증한 방탄소년단의 국내 인지도는 어떨까. 한 유튜버가 길거리에 나서 시민들에게 방탄소년단에 관해 물었다.

지난 9월 18일 한국 문화를 소개하는 유튜브 채널 'DKDKTV'에는 "What do Koreans think of BTS?(한국인들은 BTS(방탄소년단)을 어떻게 생각할까?)"라는 제목의 동영상이 하나 올라왔다.

영상 속에서 채널 운영자들은 서울 길거리에서 무작위 시민에게 BTS에 관해 묻기로 했다.

1. BTS는 무엇일까요?

이 질문에 대한 대답은 성별에 따라 조금 차이가 있었다. 남성 중 절반 정도만 BTS가 '방탄소년단'임을 알았다. 반면 여성들은 대부분 BTS가 방탄소년단임을 알고 있었다.

2. 방탄소년단의 노래 'Fire'를 아나요?

방탄소년단보다는 방탄소년단의 노래가 조금 더 유명했다. 방탄소년단의 'Fire(불타오르네)'를 들은 시민들은 대부분 "이 노래는 안다"는 반응을 보였다. 정확한 제목은 몰라도 "한 번쯤 들어봤다"는 대답도 몇 있었다.

3. 주변 사람들이 BTS를 많이 아나요?

이 질문의 대답 역시 성별에 따라 차이가 있었다. 짧게 정리하자면 남자들은 대부분 방탄소년단을 크게 좋아하지 않지만, 여자 중에는 방탄소년단을 좋아하는 사람들이 몇 있다는 여론이었다.

모든 인터뷰를 마친 채널 운영자들은 "한국 사람들은 대부분 방탄소년단에 대해 자세히 알지는 못했지만, 그들의 노래나 존재에 대해서는 알고 있었다. 그것이 중요하다"며 영상을 마무리했다.

한편 지난 9월 유튜버 '대도서관'은 박원순 서울시장과 함께한 영상을 공개했다.

대도서관은 박 시장에게 엑소, 워너원, 방탄소년단의 단체 사진을 보여주고 "누군지 아시느냐"고 물었다.

박 시장은 엑소와 워너원을 맞추고 방탄소년단 사진 앞에서 무너졌다. 정답을 듣고서 박 시장은 "방탄소년단이구나!"라며 아쉬움을 감추지 못했다.

이어 "이름은 알지만, 얼굴은 생소했다. 앞으로 잘 기억해야겠다"고 말하기도 했다.

