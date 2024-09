[더,오래] 이탈리아 바닷가 캠핑장서 만난 독일인 노부부

유럽의 가을 날씨는 한국보다 약간 더 쌀쌀한 듯하다. 남쪽 나라 이탈리아도 본격적인 단풍철로 접어 들었다. 아말피해안에서 놀란 가슴을 진정시키고, 이탈리아의 가을 풍경도 즐길 겸 동쪽 해안으로 방향을 틀었다.

장채일의 캠핑카로 떠나는 유럽여행(6) #바오 신부가 살던 산 조반니 로톤도 #폭풍우로 출항 연기돼 사흘 더 묵어 #우연히 만난 독일인 부부와 피자 파티 #즐겁게 떠들며 캠핑카 여행 묘미 만끽

우리가 찾은 곳은 산 조반니 로톤도. 우리로 치면 경북 울진쯤 되는 곳에 있는 조그만 바닷가 산간마을이다. 이곳은 이탈리아 사람들이 공경하고 사랑하는 비오 신부가 평생을 가난과 겸손 속에서 기도와 봉사로 살다 간 곳이다. 그는 생전에 예수의 다섯 성흔을 몸에 지녔던 것으로 유명하다.

당초의 계획은 성인의 발자취도 기릴 겸 이곳에서 하루 머물면서 조용히 묵상한 후 아드리아해를 건너 크로아티아와 보스니아를 돌아본 후 스위스 등 알프스 국가들을 여행하는 거였다.

그런데 지금까지 닳고 찌든 세속의 때를 하루 만에 벗어버리겠다는 내 얄팍한 욕심을 꾸짖듯 갑자기 불어 닥친 폭풍우로 다음날 바리항에서 출항예정이던 페리 운항이 취소돼 버렸다.

“어떻게 하지? 알프스 지방에는 11월부터 눈이 많이 온다는데. 눈길을 피해 안전하게 스위스나 오스트리아를 여행하려면 언제 뜰지 모르는 발칸 행 페리를 포기하고 하루라도 빨리 북쪽으로 올라가는 게 낫지 않을까?”

“아니야. 이 갑작스러운 비바람도 자신을 반성하고 돌아보는 시간과 노력의 부족함을 꾸짖는 성인의 뜻이라면 바람이 잠잠해질 때까지 차분하게 기다리면서 묵상의 시간을 갖는 게 우선이야. 그런 다음 아드리아 해를 건너는 게 옳아.”

아내와 상의한 끝에 우리는 기다림을 택하기로 했다. 그리고 알프스의 눈을 피하기 위해 발칸을 돌아본 후 다른 경로를 생략하고 스위스로 일찍 들어가기로 했다. 우리의 결정에 화답이라도 하듯 이곳에서 멀지 않은 앙코나항에서 이틀 후 크로아티아의 스플릿항으로 떠나는 배편도 잡았다.

예정에 없던 사흘 밤을 바닷가의 한적한 시골 캠핑장에서 보내게 되었다. 생각해 보면 이것도 여행의 일부. 비록 한가한 시간을 즐기는데 익숙지 않지만 즐거운 마음으로 보내기로 했다.

바닷가 모래사장에 나가보니 세찬 바람에 몸이 떠밀려 갈 듯하다. 이런 바람은 일 년에 한 번쯤 분다는데 마침 우리처럼 산책 나온 한 독일인 부부를 만났다. 피터(Peter)와 수지(Suzie) 씨 부부. 뮌헨의 집에는 가족들이 모두 모이는 크리스마스 즈음에나 돌아갈 생각이란다.

그런데 막상 이 부부와 이야기해보니 한국의 여느 할머니 할아버지와 다를 바 없다. 아내와 수지 씨는 마치 오랜 친구라도 되는 양 서로 웃고 떠든다.

"저녁 같이하실래요? 이 캠핑장 음식이 맛있어요." 우리 부부와의 이야기가 재미있었던지 피터 씨가 식사 초대를 한다.

저녁 식사를 위해 다시 만난 자리. 지금이 비수기라서인지 넓은 식당을 우리가 전세냈다. 하루를 공칠 뻔했던 주방장은 우리가 반가웠던지 직접 반죽한 피자 도우를 들고나와 각자 입맛에 따라 맞춤형 피자를 만들어 주겠다고 한다. 시골 마을 캠핑장의 이름 없는 식당의 주방장인데도 자신의 음식에 대한 사랑과 자부심은 대단하다.

또다시 시작된 가족 이야기. 시간 가는 줄 모르고 즐겁게 떠들면서 '캠핑카 여행의 묘미가 이런 게 아닐까?'라는 생각이 들었다.

오랫동안 웃고 즐기다 헤어질 시간이 되었다. 내일이면 각자의 길로 가야 한다. 우리는 바다 건너 동쪽으로, 피터 부부는 더 따뜻한 이탈리아 남쪽 지방으로 간다.

"한번 뿐인 인생 즐기면서 살아요"

"인생은 한 번뿐이잖아요. We only live just once. 하루하루를 즐기면서 살아야 해요. We have to enjoy every single day." 수지 씨가 헤어지면서 한 말이 가슴에 와 닿는다.

가을비가 내리는 캠핑장에서 사흘간의 평화로운 시간을 보낸 후 배를 타기 위해 도착한 앙코나항. 앙코나에서 아드리아해 건너편 스플릿까지는 배로 10시간이 넘는 거리다. 밤사이 우리를 바다 건너 발칸반도로 데려다줄 거대한 유람선이 저녁노을을 배경으로 아름답게 떠 있다.

밤 10시. 승객들이 모두 승선한 후 이제 차량을 실을 차례. 거대한 유람선에 우리 캠핑카도 천천히 몸을 실었다. 곧 발칸이다.

장채일 스토리텔링 블로거 blog.naver.com/jangchaiil