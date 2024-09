트럼프 "인생에선 기이한 일 생겨···김정은과 친구 될지도"

도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) "나는 김정은을 '작고 뚱뚱하다(short and fat)'고 하지 않는데 그는 왜 나를 '늙었다'고 모욕하는가"라고 비난했다.

그는 이날 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리고 있는 베트남 다낭에서 트위터를 통해 이 같이 주장했다.

이는 북한 노동당 기관지 노동신문이 이날 트럼프 대통령의 한중일 순방 내용을 보도한 기사에서 그를 '늙다리', '전쟁 미치광이', '테러 왕초' 등으로 칭하며 비판한 데 대한 반응으로 나왔다.

김정은 북한 노동당 위원장은 지난 9월에도 트럼프의 유엔 총회 연설 직후에도 '노망난 늙은이' 란 표현을 쓰며 트럼프를 비꼬기도 했다.

트럼프는 트위터에서 김 위원장을 겨냥, "알았어. 난 그의 친구가 되기 위해 무지 애쓰고 있는데-그리고 어쩌면 언젠가 그렇게(친구가) 될지도 모르지(Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!)"라고 덧붙였다. CNN은 "김정은의 발언에 트럼프가 비꼬는 투로 반응한 것"이라고 지적했다.

트위터 통해 "김정은과 언젠가 친구될지 모른다" #이어 기자회견에서도 "분명 일어날 수 있는 일" #"그렇게 되면 전세계를 위해 좋은 일" 강조

한편 트럼프는 또 이날 쩐 다이 꽝 베트남 국가주석과 양자회담을 마친 후 공동회견에서 "김정은과 정말 친구가 될 수 있다고 생각하느냐"는 질문에 "난 가능하다고 믿는다. 인생에선 기이한(strange) 일들이 일어난다"고 답했다.

그는 또 "만약 그런(김정은과 친구가 되는) 일이 일어난다면 그건 북한, 여러 나라, 그리고 전세계를 위해 좋은 일"이라며 "분명 일어날 수 있는 일이다. 그렇게 될 수 있을 지 모르나 그렇게 된다면 매우 매우 훌륭한 일(it would be very, very nice)"이라고 강조했다.

트럼프의 이 같은 발언은 "(북한과의 관계에서) 긍정적인 일이 일어날 수 있다. 북한과 2~3개 소통 채널이 물밑에서 가동되고 있다. 모두가 첫 대화를 하기 좋은 때라고 말할 시간이 결국 올 것"이란 렉스 틸러슨 국무장관의 10일 발언에 이어 나온 것이다.

일각에선 북한의 핵 실험, 미사일 발사가 두달 가량 잠잠한 상황에서 이미 북미 간에 핵 문제를 둘러싼 논의가 상당 부분 진전된 것 아니냐는 관측도 나오고 있다.

워싱턴=김현기 특파원 luckyman@joongang.co.kr