청년 뉴요커의 사랑법 ‘리빙보이 인 뉴욕’

감독 마크 웹 | 장르 드라마, 로맨스 | 상영 시간 89분 | 등급 15세 관람가

[매거진M] '리빙보이 인 뉴욕' 영화 리뷰

★★★

[매거진M] ‘어메이징 스파이더맨’(2012)보다는 ‘500일의 썸머’(2009)에 가까운 마크 웹 감독 신작. 사랑도 미래도 불투명한 평범한 뉴요커 토마스(칼럼 터너)의 아슬아슬한 성장 이야기를 그린다. 토마스는 우연히 마주친 아버지(피어스 브로스넌)의 불륜 상대 조한나(케이트 베킨세일), 괴짜 이웃 W F 제럴드(제프 브리지스)와 얽히고 설키며 점차 어른이 되어 간다.

아버지의 정부와 벌이는 막장 로맨스보다는 뉴욕의 일상적인 풍경, 신예 칼럼 터너의 매력, 제프 브리지스가 쏟아내는 쓰린 농담, 사이먼 앤 가펑클, 루 리드, 밥 딜런 등의 명곡을 엿보고 듣는 재미가 더 크다.

TIP 사이먼 앤 가펑클의 노래 ‘The Only Living Boy In New York’에서 제목을 따왔다.

백종현 기자 baek.jonghyun@joongang.co.kr