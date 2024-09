케빈 스페이시, 성 추문에 차기작 ‘통편집’…다른 배우가 재촬영

성 추문에 휩싸인 할리우드 배우 케빈 스페이시가 차기작에서 통편집됐다. 제작사는 개봉 일정을 늦추고 다른 배우를 써서 해당 장면을 다시 촬영하고 있다.

8일(현지시간) 할리우드 연예 매체는 케빈 스페이시가 차기작인 영화 ‘올 더 머니 인 더 월드’(All the Money in the World)에서 출연 장면이 모두 삭제됐다고 보도했다. 이미 촬영을 다 마치고 개봉까지 두 달여를 남겨놓은 상태지만 영화 속에서 케빈 스페이시의 모습을 빠지게 됐다.

‘올 더 머니 인 더 월드’ 제작사 측은 케빈 스페이시의 성 추문 소식을 듣고 개봉 연기를 선언했다. 케빈 스페이시의 역할은 배우 크리스토퍼 플러머가 맡아 재촬영에 들어갔다. 연출자인 리들리 스콧 감독과 출연 배우인 미셸 일리엄스, 마크 윌버그 등도 이에 동의했다.

케빈 스페이시의 성 추문 소식이 알려진 이후 그가 시즌 6까지 주인공을 맡아 온 넷플릭스의 오리지널 드라마 ‘하우스 오브 카드’도 종영을 선언했다. 영화 ‘유주얼 서스펙트’와 ‘아메리칸 뷰티’, ‘세븐’ 등으로 할리우드 명배우로 불려온 케빈 스페이시는 성 추문으로 인한 반감으로 활동이 어렵게 됐다.

