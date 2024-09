해외 유명기업 인사가 전하는 4차 산업혁명 시대…‘산업기술의 오늘과 내일’

산업통상자원부(장관 백운규, 이하 산업부)가 4차 산업혁명 분야에서 괄목할만한 성과를 거두고 있는 글로벌 기업의 인사를 초청해 '2017 산업플랫폼 컨퍼런스'(2017 Industry Platform Conference)를 개최한다.

오는 17일(금) 오전 10시 30분부터 코엑스 D홀에서 개최되는 이번 컨퍼런스는 산업부가 주최하고 산업통상자원 R&D 전략기획단이 주관한 가운데 4차 산업혁명 관련 글로벌 스페셜리스트들이 연사로 나서 4차 산업혁명 시대를 대비할 수 있는 심도 있는 인사이트를 제공한다.

행사는 헬스케어와 모빌리티, 에너지, 제조혁신 등 4개 분야의 플랫폼 세션으로 구성됐으며, 헬스케어 플랫폼 세션에서는 세계 최대의 바이오 및 제약기업 중 하나인 ‘머크 USA’(Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA)사의 윌리엄 길 신성장 마켓 IT 헤드, 글로벌 생명과학 분야에서 가장 중요한 임상실험 과정을 효율적으로 할 수 있는 솔루션을 제공하는 기업 ‘메디데이터’(Medidata)의 스트레티직 모니터링 총괄 카일기븐, 제약 분야 빅데이터 분석기업인 ‘㈜코아제타’(Corezetta)의 이홍기 대표 등이 연사로 나선다.

두 번째 세션인 모빌리티 플랫폼 세션에서는 세계 최대 차량 공유 서비스 업체인 우버의 에밀리 포트빈 우버 아시아 전략제휴 총괄이사, 모바일과 자동차를 연계한 플랫폼을 통해 ‘카카오 택시’, ‘카카오 드라이버’, ‘카카오 내비’ 등 다양한 비즈니스 모델을 선보이고 있는 카카오의 카카모빌리티의 안규진 이사 등이 연사로 참여한다.

세번째 에너지 플랫폼 세션에서는 프랑스 ‘슈나이더 일렉트릭’(Schneider Electric) 사의 디에고 아르세스 동북아 총괄대표와 효과적인 전기사용을 도와주는 플랫폼을 제공하는 인코어드 테크놀러지스’(Encored Technology)의 최종웅 대표이사 등이 강연한다.

마지막으로 제조혁신 플랫폼 세션에서는 중국 최대의 검색엔진이자 포털인 ‘바이두’의 카일리 우 글로벌 채널 비즈니스 총경리, ‘클래리베이트 애널리틱스’(Clarivate Analytics, 前 톰슨 로이터) 사의 데이빗 리우 아태지사장, 포스코기술연구원 김기수 상무 등이 연사로 나선다

이번 강연에 참여하는 기업들은 미래 신성장 산업인 데이터 기반 플랫폼 비즈니스와 제조혁신 플랫폼의 글로벌 성공 사례를 공유하고 향후 발전방안에 관해 청중들과의 토론순서도 마련될 예정이다.

산업통상자원 R&D 전략기획단 관계자는 “이번 산업플랫폼 컨퍼런스는 글로벌 비즈니스플랫폼 성공사례를 통해 플랫폼의 중요성을 재확인하는 자리로 마련되었다”며 “국내외 비즈니스플랫폼 성공사례를 벤치마킹해 4차 산업혁명 및 디지털 플랫폼 경제시대에 발맞춰 가길 바란다”고 전했다.

온라인 중앙일보