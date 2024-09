문재인 대통령 부인 김정숙 여사와 도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사의 만남에 관심이 쏠린다. 지난 6월 워싱턴 한미정상회담, 7월 주요20개국(G20) 정상회의에 이어 세 번째 만남이다.

안부 챙기며 배려한 한미 정상 부인

7일 오후 청와대에서 만난 김 여사와 멜라니아 여사는 서로의 안부부터 챙겼다. 김 여사는 "뉴욕·워싱턴하고 밤낮이 완전히 다르다. 여정이 길다"고 물었고, 멜라니아 여사는 "피곤하지 않다. 아주 좋다"고 대답했다.

멜리니아 전공 고려한 김정숙 여사

김 여사와 멜라니아 여사는 환담을 마치고 나서 본관을 출발해 소정원을 함께 걸으며 청와대의 가을 풍경을 함께 감상했다. 김 여사가 "'불로문'(不老門)을 지나가면 영원히 늙지 않는다"고 하자 멜라니아 여사는 "그렇다면 꼭 지나가야겠다"며 웃음꽃을 피우기도 했다. 김 여사는 건축과 디자인을 전공한 멜라니아 여사에게 한옥을 소개하면서 주변 경관과의 조화를 생각했던 우리의 전통 건축 미학을 설명한 것으로도 알려졌다.

멜라니아 "김 여사와 나눈 대화 무척 즐거워"

멜라니아 여사는 7∼8일(한국시간) 이틀간의 한국 방문을 마친 뒤 "한국에서 받은 따뜻한 환대를 영광으로 생각한다"고 백악관을 통해 8일(현지시간) 밝혔다. 멜라니아 여사는 또 "김 여사와 나눈 대화가 무척 즐거웠다"고 밝혔다. 이날 멜라니아 여사는 자신의 공식 인스타그램에 "문재인 대통령과 김정숙 여사, 대한민국 국민들의 환대에 감사합니다(Thank you for wonderful welcome President Moon & First Lady Kim and people of Republic of Korea)"라는 글을 올리기도 했다.

◆"저희 나라 방문 감사"=한편 김 여사가 멜라니아 여사를 만났을 당시 건넨 인사말을 놓고 일부 네티즌이 지적하고 나섰다. 김 여사는 인사말을 다시 해달라는 주문에 잠시 숨을 고르더니 "먼 길 마다 하지 않고 저희 나라를 찾아주셔서 마음을 다하여 환영한다"며 "국빈 방문하신 것은 한국의 평화와 두 나라의 신뢰관계가 더 돈독하게 될 것이라 믿고 저도 또한 힘을 보태겠다"고 말했다. 나라는 낮출 대상이 아니어서 '저희 나라'라는 표현은 틀리고, '우리나라'라고 해야 맞다.

채혜선 기자 chae.hyeseon@joongang.co.kr