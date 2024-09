조선 지식인 서재 그림에 미국 미술계 ‘깜짝’

“한국 민화의 세계화” 평가 받은 책거리 순회전 1년

책거리는 책이 꽂혀있는 서가와 각종 문방구 및 골동품을 그린 그림으로 조선 후기에 유행했다. 주로 병풍으로 많이 제작됐다. 지금까지 ‘민화’의 일부 정도로만 치부됐던 책거리가 미국에서 새롭게 주목받고 있다. 지난해 봄 예술의전당 서예박물관에서 열린 문자도·책거리전이 태평양을 건너가 가을부터 순회전을 시작한 것이다. 국제교류재단과 현대화랑이 후원한 ‘Chaekgeori: The Power and Pleasure of Possessions in Korean Painted Screens(책거리; 한국 병풍에 나타난 소유의 권력과 즐거움)’이다. 뉴욕 스토니브룩대학교의 찰스 왕 센터(Charles B. Wang Center at Stoney Brook University·2016년 9월 29일~12월 23일)를 시작으로, 캔자스대학교의 스펜서 미술관(Spencer Museum of Art at The University of Kansas·2017년 4월 15일~6월 11일)과 클리블랜드 미술관 (Cleveland Museum of Art·8월 5일~11월 5일)으로이어졌다. 전시를 기획한 정병모 교수는 “책거리는 한국적이면서도 글로벌한 특성을 지니고 있어 외국인이 쉽게 접근하고 좋아할 수 있는 그림이기에 앞으로 ‘한국 민화의 세계화’ 더 나아가 ‘한국 회화의 세계화’를 주도하는 아이템이 될 것”이라고 내다봤다. 지난 4월 15일 캔자스대에서 열린 학술대회 ‘화려한 채색화: 조선시대 책거리 병풍’에 발표자로 참가했던 고연희 교수(서울대)가 미국에서의 책거리 인기 현상을 짚었다.

정형모 기자

“책거리로 한국을, 한국 미술을 다시 보았다”

책거리 학술대회에 참가한 나를 가장 설레게 했던 것은 30년 전 미술사 공부를 시작할 때 날카로운 사유로 많은 감동을 주었던 지식인 제롬 실버겔드 교수(프린스턴대)도 같은 발표자라는 점이었다. 백발의 노학자로 나타난 그가 말했다. “우리는 그동안 한국미술을 거의 모르고 있었다.”

실버겔드 교수는 책거리로 한국을 다시 보았다고 했다. 그는 “Chaek-geo-ri”를 말할 때마다 정확하게 발음하려고 노력했다. 미국의 발표자들이 모두 ‘책-거-리’를 그렇게 발음했다. 이 자리에서는 15세기 이탈리아에서 시작돼 16세기 유럽을 거쳐 17세기 중국으로, 그리고 18세기 조선으로 이동했던 이른바 지식인의 ‘서재 그림’ 역사를 정리했고, 한국의 책거리가 가장 오랜 기간 그려지면서 화면의 구도와 내용이 매우 다채롭게 전개되었다는 사실을 확인했다.

캔자스대는 동양 회화사가 발달한 곳이지만, 한국 회화를 주제로 학회를 개최한 적은 없었다. 게다가 주제가 책거리라니. 한국의 미술사학회로서는 언감생심이다. 다시 말하자면, 우리에게 전해지는 전통그림 중에는 책과 물건이 가득 찬 책거리 외에도 사랑스런 새와 꽃이 가득한 화초영물병, 웅장한 규모의 금강산 병풍과 관동팔경 병풍, 왕좌에 펼쳐졌던 오봉일월병, 커다란 색색의 꽃으로 왕실과 민간의 인간대사를 장식했던 모란병에 이르기까지 거대하고 화사한 실로 창의적인 채색 병풍들이 매우 많은데, 이들은 모두 ‘민화’라는 이름으로 묶여 오랫동안 도외시되어왔다.

근대 학문이 급하게 성장한 20세기에 한국학계가 내놓은 한국 회화사는 서양의 연구법에 기반을 둔 중국 회화사 서술의 틀에 맞추어져 있었다. 독특한 한국산 채색 병풍은 가장 많은 양이 전하는 회화 자료였지만, 이들을 언급할 챕터가 한국 회화사에는 없었다. 서양인들에게 한국 회화사가 중국 회화사의 아류로 보였던 이유다.

전시 제목도 ‘Chaek-geo-ri’ 부각

미국에서의 책거리 순회전시 기획은 경이로울 만큼 일사천리로 진행됐다. 책거리 도판을 받아본 미국 뮤지엄들이 앞장서 전시를 요청할 정도로 호의적인 태도를 보였다. 총괄 기획을 맡았던 정병모 교수(경주대)와 김성림 교수(다트머스대)는 이에 힘입어 아예 ‘책거리’라는 한국어를 전시 제목에 내세우기로 결심했다. 국제교류재단과 현대화랑이 흔쾌히 지원했고, 매년 개최되는 한국미술 관련 세계 큐레이터 워크숍이 뉴욕의 책거리 전시장에서 열리도록 도왔다. 캔자스대는 학술 대회를 주선했고, 이 대학 이정실 교수가 수고를 아끼지 않았다.

‘책거리, 한국 병풍에 나타나는 소유의 권력과 즐거움’이라는 전시 제목은 문명과 지식에의 열정을 구매와 소유의 즐거움으로 살짝 바꾸어 현대인의 호기심을 자극한다. 전시는 지난해 가을 뉴욕 스토니브룩대 찰스 왕 센터에서 시작했는데, 큐레이터 진진영은현대작가 홍경택·강애란·스테파니 리(Stephanie S. Lee)·안성민·성파 스님·김영식의 책거리 연관 작품을 함께 전시해 전통의 현대화를 보여주었다. 올봄 캔자스대학 스펜서뮤지엄 전시에서는 큐레이터 크리스 얼컴스(K 조선의 달항아리를 함께 전시했다. 소박하게 둥근 기형이 화사한 책거리와 잘 어울렸다. 클리블랜드 뮤지엄에서 열린 전시에서는 큐레이터 임수아가 책가도 속 책꽂이를 만들어 진열하고 K팝 공연으로 흥을 돋웠다.

반응도 뜨거웠다. 미국의 주요 매체 ‘월스트리트 저널(WSJ)’이 한 면 전체로 책거리를 소개한 것은 뜻밖의 성과였다. 책과 꽃이 어울린 화사한 책거리 8첩 병풍과 6첩 병풍이 각각 신문 상단 중앙에 큼지막한 컬러 도판으로 실렸다. 기사는 조선 후기 정조가 책을 몹시 사랑하여 책거리를 왕좌에 펼쳤던 이야기로 시작해 화려한 수입제 공예품이 잔뜩 진열되는 변화상까지 풀어냈다. “만약 정조가 변화된 책거리를 보았다면 한탄했을지 모른다”는 위트까지 곁들어 한국의 책거리의 전개 양상을 흥미롭게 전했다.

세계적인 학술잡지 ‘오리엔테이션(Orientations)’ 11·12월호에는 무려 9개 면에 걸쳐 상세한 내용이 실렸다. 한민족이 지닌 책과 활자의 문화를 바탕으로 책거리 그림의 유난스런 열풍을 설득력 있게 설명했다. 아울러 10첩~12첩까지 좁게 접어 보관하는 한국의 병풍 문화도 곁들어 알려주었다. 이 외 전시를 본 미국 기자들의 관심은 크고 작은 소개로 이어졌다.

순회전 피날레인 클리블랜드 뮤지엄에서 11월 5일 열리는 폐막식에는 국악인 지애리의 가야금 선율이 울려퍼질 것이다. 우리는 세계 무대로 내놓을 만한 풍성한 채색 병풍 전통이 있다는 사실에 이제 자부해도 좋을 것 같다. 이들은 조선 후기를 지나 일제강점기의 역사를 지나는 암울한 시기에 번창했다. 그것은 지식과 문명과 행복을 바라는 소망을 전통 그림으로 표현하고 소통하고자 했던 선조들의 슬기로운 열정이고 색채 감각이었다. 또한 우리 예술 콘텐트의 보고(寶庫)이고, 우리 피에 힘차게 흐르는 밝고 활기찬 유전자다.

오늘날의 작가들은 이 작품들을 두루 느끼고 활용해 창작의 세계를 풍요롭게 하고, 학자들은 그 가치를 온전하게 부각하는 관점에서 한국 회화사를 보강해야 할 것이다. 모두 기쁜 마음으로 이러한 그림 전통을 어떻게 향유하고 전수하고 사용할 것인가 생각할 때가 됐다.

글 고연희 성균관대 동아시아학과 교수