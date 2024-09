'첫차 느낌 그대로' 8년 동안 연 1회 정기 점검 서비스

기아자동차는 ‘첫차 느낌 그대로’라는 슬로건으로 하는 ‘기아레드멤버스’ 서비스를 제공하고 있다. 서비스는 크게 ^시그니처 혜택 ^차량 케어 서비스 ^포인트 서비스 등이다.

기아레드멤버스 회원은 지속적인 차량 관리 서비스를 받을 수 있다. 8년 동안 8회의 정기점검 서비스를 받게 된다. 카드 사용 시 레드 포인트도 동시에 적립되는 기아차 전용 카드도 출시했다. 기아차 경차 전용 카드는 유류세 환급과 주유 및 정비, 보험 할인 등의 혜택을 제공한다. 레드 포인트는 전용몰 등에서 현금처럼 쓸 수 있다.

국산차 부문 1위

기아자동차는 국내 자동차 업계 최초로 종이 없는 계약시스템을 도입했다. 차량 상담부터 계약·출고·고객 관리까지 가능한 통합 고객관리시스템(MCRMS)을 운영하고 있다.

이 시스템은 기아차 영업직 사원이 언제, 어디서든지 고객과 소통하고 고객의 요구에 즉시 응답하는 체계를 만든다는 취지로 구축됐다.

판매 조건부터 차량 정보, 견적, 계약서 작성 등을 고객과 함께 태블릿PC를 보면서 진행하고 이를 완료하는 즉시 고객의 스마트폰으로 전송해 구매 결정을 돕는다. 앞으로는 소비자가 스마트폰으로 계약서를 작성하고 이를 영업직 사원에게 전달하는 서비스도 선보일 예정이다.

기아자동차는 모든 가치의 중심에 고객을 최우선으로 두는 고객 감동의 기업문화를 조성하고자 노력하고 있다. 이를 위해 국내영업본부에서는 1단계 ‘Change together (2014~2015)’, 2단계 ‘Challenge together (2016)’, 3단계 ‘Together We Can (2017)’ 캠페인을 순차적으로 진행해왔다.