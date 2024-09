[박현영의 글로벌 J카페] 16세 소녀가 낳은 영재 아이 제프 베저스, 어떻게 세계 최고 부자가 됐나

열여섯살 엄마가 낳은 영재 아들, 헬리콥터 추락 사고에서 살아남은 생존자, 열정을 쫓아 위험을 감수한 기업가, 이길 확률이 10%에 불과해도 수익이 100배라면 베팅해야 한다는 승부사….

베저스 아마존 창업자, 빌 게이츠 제치고 세계 1위 #블룸버그 자산평가액 106조원, 게이츠는 100조원 #16세 엄마가 나은 영재 아들, 컴퓨터과학자 접고 #1994년 집 차고에 온라인 서점 창업 #남들 2~3년 앞 볼 때 5~7년 뒤 경영 전략 세워 #이젠 우주가 열정, 우주탐험 회사 세워 #"아마존 주식 팔면 속속 우주회사에 넣는다"

세계 최대 온라인 상거래업체 아마존을 창업한 제프 베저스(53) 최고경영자(CEO)를 수식하는 말이다. 그가 27일(현지시간) 빌 게이츠(61) 마이크로소프트 창업자를 제치고 세계 최고 부자에 올랐다. 지난 7월 27일 아마존 주가 급등으로 장중 한때 1위에 올랐으나 마감 기준으로는 처음이다.

이날 블룸버그 억만장자 인덱스는 베저스의 자산을 938억 달러(약 106조878억원)로 집계했다. 게이츠의 자산 887억 달러(약 100조3197억원)를 넘어섰다. 전날 깜짝 실적 발표로 아마존 주가가 올랐기 때문이다.

26일 아마존 3분기 실적 발표에 따르면 주당순이익은 52센트, 매출액은 437억 달러였다. 앞서 시장 전문가들이 전망한 주당순이익 전망치는 3센트였다. 시장전망치보다 실제 수치가 1305%나 더 높게 나온 것이다. 매출액도 예상치인 421억4000만 달러를 웃돌았다.

아마존 주가는 13% 뛰었다. 덕분에 베저스의 자산은 하루 만에 104억 달러 늘었다. 베저스는 아마존 주식 16.6%를 보유한 최대 주주다. 그의 자산은 올해 들어 지금까지 285억 달러 증가했지만, 게이츠는 63억 달러 증가에 그치면서 순위가 역전됐다.

베저스는 창업 후 23년 만에 세계 최고 부자가 됐다. 그는 1994년 시애틀 집 차고에서 온라인 서점 아마존을 창업했다. 아마존을 기업 공개(IPO)한 1997년을 시점으로 하면 세계 최고 부자에 오르는 데 20년이 걸렸다.

빌 게이츠는 이보다는 더 빨리 세계 최고 부자가 됐다. 39세이던 1995년이었다. 마이크로소프트를 창업(1981년)한 때로부터 14년, IPO(1986년)로부터 9년이 걸렸다. 하지만 세계 최고 부자에 오른 시점의 자산 규모는 베저스가 비교할 수 없을 정도로 많다. 게이츠는 세계 최고 부자에 올랐을 당시 자산이 129억 달러로, 베저스 자산(938억 달러)의 7분의 1수준이었다. 베저스가 지구에서 가장 많은 부(富)를 쌓아온 여정을 살펴봤다.

16세 엄마에게서 태어난 영재 아들

베저스의 원래 이름은 제프리 조르겐센이었다. 생부 테드 조르겐센과 어머니 재클린 기스는 고교 시절 만나 연애를 했고, 임신하게 됐다. 아마존에 관한 책『에브리씽 스토어』에 따르면 두 사람은 10대 신분으로 결혼하기 위해 뉴멕시코주로 도망갔다. 1964년 베저스를 낳았을 때 어머니는 16세였다. 생부는 유통 매장에서 일하며 시간당 1.25달러를 벌었다. 술 버릇이 나쁜데다 가정을 돌보지 않았다. 베저스가 생후 17개월 때 부모는 이혼했다.

어머니 기스는 3년 뒤 재혼했다. 쿠바에서 미국 마이애미로 건너온 이민자 미구엘 베저스가 상대였다. 생부의 동의하에 새아버지에 입양됐다. 새아버지 성을 따라 제프 베저스가 됐다. 그는 여름 방학이면 외가가 있는 텍사스 목장에서 지냈다.

2010년 프린스턴대 졸업식 축사에서 “당시 목장에서 풍차를 수리하고, 소에게 예방 주사를 놓거나 거세를 하는 등 닥치는대로 잡일을 했다"고 말했다. 어린 베저스에게 가장 큰 영향을 미친 사람은 외조부다. 미국 국방부 연구소인 국방고등연구원에서 우주과학자로 일한 외조부는 우주와 과학에 대한 꿈을 그에게 심어줬다.

과학에 소질을 보인 베저스는 영재학교에 다녔다. 고교 내내 A학점을 받았다. 가장 우수한 학생이 맡는 졸업생 대표 고별사를 했고, 프린스턴대에 조기 입학 허가를 받았다. 대학 재학 시절 잠시 이론 물리학자(theoretical physicist)가 되고 싶다는 생각을 가졌지만, 컴퓨터공학을 전공으로 택했다.

베저스는 어머니에 대한 무한 사랑과 감사의 마음을 종종 드러낸다. 지난 5월 트위터에 “나는 엄마라는 로또를 맞았다. 어머니, 모든 것에 대해 감사합니다”라고 썼다. 생부는 베저스가 억만장자가 된 사실 조차 몰랐다. 전기 작가가 취재를 위해 아버지를 찾아갔을 때 베저스가 누구냐고 물었다고 한다.

열정을 쫓아 덜 안전한 길 택하다

베저스는 프린스턴대를 졸업한 뒤 뉴욕 월스트리트에 있는 금융회사에서 컴퓨터 엔지니어로 일했다. 이때 그는 아마존 창업 아이디어를 얻었다. 2010년 프린스턴대 졸업식 연설에서 이같이 말했다.

“웹 사용량이 해마다 2300%씩 증가하고 있다는 뉴스를 접하게 됐다. 그처럼 빠른 속도로 뭔가 성장한다는 것은 본적도, 들은 적도 없었다. 이 상황을 활용해야겠다고 생각했다. 현실 세계에는 절대 존대할 수 없는, 수백만권의 책이 가득한 지구 최대 온라인 서점을 짓기로 했다.”

당시 베저스는 갓 서른살이 됐다. 결혼한지는 1년쯤 됐다. “아내에게 퇴사하고, 성공하지 못 할지 모르는 스타트업이라는 '미친 짓'을 하고 싶다고 얘기했다. 뜻밖에 아내가 ‘해 보라’고 했다. 어려서부터 발명가가 되고 싶었던 내게 아내는 '내 열정을 쫓아가라'고 말했다.”

직장 상사의 생각은 좀 달랐다. 뉴욕 센트럴파크를 걸으며 계획을 설명하자 상사는 48시간 더 생각한 뒤 최종 결정을 내리라고 조언했다. “어려운 결정이었지만 도전하기로 했다. 시도해보고 실패하면 후회하지 않을 것 같았다. 아예 시도조차 하지 않으면 영원히 뇌리에서 떠나지 않을 것 같았다. 고심 끝에 내 열정을 쫓기로 했다. 덜 안전한 길이지만 이걸 선택했다.”

주문받은 책, 직접 소포로 부치며 사업 시작

베저스는 1994년 시애틀에 있는 집 차고에서 아마존을 창업했다. 아마존은 처음엔 책만 팔았다. 주문이 들어오면 베저스가 직접 낡은 자동차를 끌고 우체국에 가서 책을 소포로 부쳤다. 베저스는 지난해 인터뷰에서 “우리도 언젠가는 지게차 한 대 정도는 살 수 있는 날이 오겠지”라고 생각하며 지냈다고 말했다.

책 다음으로 확장한 상품은 음악과 비디오였다. 이후 베저스는 고객에게 "온라인에서 어떤 물건을 사고 싶은가"를 묻는 설문조사를 했다. 고객 데이터베이스에 있는 이메일을 무작위로 추출해 책ㆍ음악ㆍ비디오 외에 온라인으로 사고 싶은 것을 물었다. "끝도 없이 긴 리스트를 담은 회신이 답지했다. 머릿속에 떠오른 것 무엇이든 온라인에서 살 의향이 있다는 대답이었다. 그때 지금 아마존의 아이디어를 얻었다.”

판매 품목은 가전ㆍ의류 등으로 계속 확장했다. 지금 아마존은 화장지부터 신선식품, 가구까지 거의 모든 상품을 다 판다. 2007년 전자책 킨들을 출시해 책을 읽는 방식에 혁신을 일으켰다. 최근에는 음성 인식 비서 알렉사와 이를 탑재한 스피커 에코를 선보여 이 시장의 리더가 됐다. 클라우드 서비스도 하고 있다.

모든 상품군이 처음부터 다 잘 됐던 것은 아니다. 이를 테면 의류의 경우, 오프라인의 강점을 아직 뛰어넘지 못하고 있다. 하지만 그는 실망하지 않고 오히려 긍정적으로 본다. “우리가 어떤 일을 잘하지 못할 때도 나는 실망하지 않는다. 왜냐하면 우리가 이걸 잘 하게 될 때 얼마나 대단하게 시장을 지배하게 될지를 생각하면 실망할 일이 아니기 때문이다.”

장기적인 사고가 최고의 경영 전략

아마존은 연간 실적보고서를 발간할 때마다 베저스가 1997년 IPO 당시 주주들에게 보낸 편지를 첨부한다. 이후 베저스는 해마다 주주에게 보내는 편지를 직접 쓰고 있다. 그가 아마존을 경영하는 철학이 담겨 있다. 일반적인 경영의 지혜를 모았다는 평가도 있다.

그는 1997년 편지에서 “단기적 이익만 추구하거나 주가를 의식한 단기적 행동을 하지 않고, 장기적인 관점에서 생각하는 업계 리더가 되겠다”고 썼다. 아마존의 경영 전략은 2~3년 앞이 아니라 5~7년 앞을 내다보고 수립된다

“우리는 리스크가 큰 새로운 사업에 장기간 투자하는 것을 즐겁게 생각한다. 대부분 기업은 그렇지 못하다. 리스크를 기꺼이 감수하는 자세와 장기적 경영전략이 결합해 지금의 아마존을 만들었다.”

그는 지난 5월 “누군가 ‘이번 분기 훌륭한 실적을 낸 것을 축하한다’고 말하면 나는 속으로 ‘이번 분기 실적은 이미 3년 전에 결정돼 있었다’고 생각한다”고 말했다.

주주에게 보내는 편지에는 시간이 흘러도 언제나 초심을 잃지 않고 마치 창업 “첫날(day one)”인 것처럼 생각하겠다는 다짐도 적었다. 베저스가 가장 중시하는 단어다. 그의 집무실이 있는 시애틀 본사 건물 이름이 ‘첫날’일 정도다.

그는 지난 4월 주주에게 보낸 편지에서 “둘째날(day two)은 정체(stasis), 무관심(irrelevance), 고통스러운 추락에 이어 죽음으로 이어진다”며 언제나 “첫날”이어야 한다고 강조했다.

‘첫날’ 정신을 유지하기 위해서는 “강박적(obsessive)이라고 할 정도로 고객에 대해 집중해야 한다”고 했다. 고객에 대한 집중이 아마존과 베저스에 대해 긍정적인, 그리고 부정적인 반응 모두를 만들었다고 영국 가디언이 전했다. 무서울 정도로 빠른 확장 속도에 크고 작은 유통업체들이 나가 떨어졌다.

베저스는 문제를 찾아내고 해결하는 데 대한 집착도 강하다. “결함없이 매끄러운 공정을 갖추는 일에 자부심을 느낀다. 작은 결함을 찾아내고, 그걸 점진적으로 개선하는 것을 잘 하는 기업이 성공한다. 어느 분야든 기본을 잘 해내는 기업이 성공한다.”

온라인 유통 공룡에서 콘텐트 사업자로

베저스는 온라인 상에서 소비자 행동이 바뀌고 있다는 걸 간파했다. 멤버십 서비스인 아마존 프라임 제도를 도입하면서 콘텐트 제작자로 나섰다. 아마존닷컴과 아마존 비디오를 통해서 볼 수 있는 창의적인 드라마를 제작해 호평을 받고 있다.

언론 사업에도 진출했다. 베저스는 2013년 워싱턴포스트를 2억5000만 달러(약 2827억원)에 인수했다. 아마존이 아닌, 베저스 개인이 투자했다. 그는 “워싱턴포스트가 중요한 기업이기 때문에 인수했다"며 "스스로 생존하고 수익도 내는 기업으로 바꿀 수 있다는 자신감이 있었다"고 말했다.

베저스는 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 워싱턴포스트와 관련해 맹공격을 받고 있다. 트럼프 대통령은 베저스가 언론을 정치적으로 이용해 아마존에 이익을 가져다주고 있다고 비판했다. 신문을 “아마존 워싱턴포스트”라고 부르기도 했다.

하지만 마티 배런 워싱턴포스트 편집국장은 “베저스는 어떤 기사에도 코멘트하지 않고, 써라 마라는 의견도 제시하지 않는다”며 “아마존의 신규 서비스인 ‘아마존 키’를 비판한 기사가 나갔을 때도 무반응이었다”고 말했다.

아마존 키(Amazon Key)는 아마존 배송원이 고객 집 문을 직접 열고 들어가 제품을 배달하는 취지로 개발한 신규 서비스다. 워싱턴포스트는 이 소식을 알리는 기사에서 “실리콘밸리가 현실을 모르고 헛짓을 자주하는데, 아마존 키는 그 중 최고봉”이라고 보도했다.

워싱턴포스트는 올 여름 아마존이 매우 위험한 독점기업이 될 수 있다고 지적하는 심층 기사를 내보내기도 했다. 여러해 적자를 내던 워싱턴포스트는 지난해에 이어 올해 두번째로 흑자를 냈다. 100만 명이 넘어선 온라인 유료 구독자 증가 덕분이다. 베저스가 제시한 신문의 미션은 “관심을 끌어라. 올바르게 하라. 유료화 하라.(Be riveting, be right, and make people pay.)”이다.

승부사 기질

베저스는 지난해 주주에게 보낸 편지에서 ‘타입 1’ 결정과 ‘타입 2’ 결정에 대해 설명했다. 타입 1 결정은 번복할 수 없고, 그렇기 때문에 조심스럽게 내려야 한다. 타입 2 결정은 번복할 수 있고, 그렇기 때문에 빠른 의사 결정이 중요하다.

스콜 갤로웨이 뉴욕대 경영대학원 교수는 타입 2 스타일의 의사결정을 내릴 의지와 능력이 있다는 것은 아마존 성공의 중요한 요인이라고 말했다. 그는 리스크를 감수하는 베저스의 정신이 아마존을 강력한 기업으로 이끌었다고 설명했다.

아마존은 '타입 2' 의사결정으로 투자했는데, 별 성과가 없으면 재빨리 정리하는데 주저함이 없다. 미친 투자가 적중하면 대박이 나온다. 아마존 프라임, 아마존 웹서비스 등 이 한 예다.

베저스는 1997년 주주 편지에서 “배당금을 100배로 돌려받을 수 있는데 이길 확률이 10%라면? 그런 기회가 올때마다 베팅해야 한다"며 "실패와 발명은 분리할 수 없는 쌍둥이와 같다. 발명하기 위해서는 실험을 해야하는데, 성공할 줄 미리 안다면 그건 실험이 아니기 때문”이라고 썼다.

베저스는 개인 회사인 벤처캐피털 회사 베저스익스피디션을 통해서 구글ㆍ에어비앤비ㆍ우버 등 성공한 스타트업에 초기에 투자해 높은 수익을 올린 것으로 알려졌다.

이젠 우주가 열정

베저스는 금융회사 근무시절 열정에 이끌려 온라인 유통업체를 창업했다. 그 열정은 그에게 많은 부를 안겨줬다. 이젠 그의 열정은 우주로 초점을 옮겨갔다.

“우주는 내 어릴적 꿈이다. 5살 때부터 우주와 우주 탐험, 우주여행에 빠져들었다. 닐 암스트롱이 달에 발을 딛는 장면을 생생히 지켜봤다. 사람이 열정을 선택하는 게 아니다. 열정이 사람을 선택한다. 나는 우주에 대한 생각을 멈출 수가 없다.”

이를 위해 베저스는 2000년 우주 탐험 기업 블루 오리진(Blue Origin)을 창업했다. 어포더블(affordableㆍ지불할 수 있는)한 가격에 우주 여행을 제공하는 것이 목표다.

“아마존에서 번 돈을 우주에 투자하고 있다. 내가 아마존 주식을 파는 것을 보면, 블루 오리진에 돈을 보내기 위해서라고 생각해도 된다.”

우주 여행의 대중화 뿐만 아니라 우주에서 활동하게 될 차세대 기업가들을 위한 기반 시설을 세우는데도 힘을 쏟고 있다. 그는 “내가 80세가 되서 인생을 돌아볼 때 내 덕분에 차세대 기업가들이 우주 사업을 폭발적인 일으켜 세웠다고 하면 나는 아주 아주 행복한 사람일 것”이라고 말했다.

영화 ‘스타트렉 비욘드(2016)’에 외계인으로 출연한 것도 우주에 대한 그의 열정을 반영한 것이다.

박현영 기자 hypark@joongang.co.kr