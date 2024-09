가사를 알고 보면 더 흥미롭다는 BTS ‘고민보다 GO’

DOLLAR DOLLAR

하루아침에 전부 탕진

달려 달려 내가 벌어 내가 사치

달려 달려 달려 달려

달려 달려

난 원해 cruisin' on the bay

원해 cruisin' like NEMO

돈은 없지만 떠나고 싶어 멀리로

난 돈은 없지만 서도

풀고 싶어 피로

돈 없지만 먹고 싶어 오노 지로

열일 해서 번 나의 pay

전부 다 내 배에

티끌 모아 티끌 탕진잼 다 지불해

내버려둬 과소비 해버려도

내일 아침 내가 미친놈처럼

내 적금을 깨버려도

WOO 내일은 없어

내 미랜 벌써 저당 잡혔어

WOO 내 돈을 더 써

친구들 wussup

Do you want some

DOLLAR DOLLAR

하루아침에 전부 탕진

달려 달려

man i spend it like some party

DOLLAR DOLLAR

쥐구멍 볕들 때까지

해가 뜰 때까지

YOLO YOLO YOLO YO

YOLO YOLO YO

탕진잼 탕진잼 탕진잼

YOLO YOLO YOLO YO

Where my money yah

탕진잼 탕진잼 탕진잼

YOLO YOLO YOLO YO

YOLO YOLO YO

탕진잼 탕진잼 탕진잼

YOLO YOLO YOLO YO

Where the party yah

탕진잼 탕진잼 탕진잼

Where my money yah

Where the party yah

내 일주일 월화수목 금금금금

내 통장은 yah

밑 빠진 독이야

난 매일같이 물 붓는 중

차라리 걍 깨버려

걱정만 하기엔 우린 꽤 젊어

오늘만은 고민보단 Go해버려

쫄면서 아끼다간 똥이 돼버려

문대버려

DOLLAR DOLLAR

하루아침에 전부 탕진

달려 달려

man i spend it like some party

DOLLAR DOLLAR

쥐구멍 볕들 때까지

해가 뜰 때까지

YOLO YOLO YOLO YO

YOLO YOLO YO

탕진잼 탕진잼 탕진잼

YOLO YOLO YOLO YO

Where my money yah

탕진잼 탕진잼 탕진잼

YOLO YOLO YOLO YO

YOLO YOLO YO

탕진잼 탕진잼 탕진잼

YOLO YOLO YOLO YO

Where the party yah

탕진잼 탕진잼 탕진잼

고민보다 Go

고민보다 Go

고민보다 Go Go

Everybody

고민보다 Go

고민보다 Go

고민보다 Go Go

Everybody

고민보다 Go

고민보다 Go

고민보다 Go Go

Everybody

고민보다 Go

고민보다 Go

고민보다 Go Go

Everybody

고민보다 Go

고민보다 Go

고민보다 Go Go

Everybody

고민보다 Go

고민보다 Go

고민보다 Go Go

Everybody