전통의 나라 영국의 국민가방 “캠브릿지사첼”, 한국 런칭

수입 브랜드 유통 전문업체 ㈜배재통상이 영국 국민가방으로 유명한 캠브릿지사첼 (The Cambridge Satchel Company)을 한국에 오늘 25일 공식 런칭했다.

브랜드 창시자 줄리 딘 (Julie Deane)은 두 자녀의 학교 입학을 기념으로 졸업 때까지 쓸 수 있는 튼튼한 가방을 구상하다가 결국 직접 사첼백을 탄생 시켰다. 그녀는 2008년에 부엌을 가죽공방으로 개조하여 단돈 600파운드 (원화 백 만원 남짓)으로 사업을 시작, 현재 1,000억 원대 매출을 바라보는 세계적인 회사로 성장시켰다.

독특함과 클래식을 믹스하는 세련미를 추구하는 캠브릿지사첼은 런칭과 동시에 패션업계를 센세이션으로 들썩이며 테일러 스위프트, 엠마 스톤, 다이엔 크루거, 레이디 가가 등 유명 연예인들이 직접 찾아 구매하는 브랜드가 되었다. 또한 캠브릿지사첼은 유명 해외 디자이너들이 협업을 원하는 브랜드로 급부상하여 꼼데가르쏭, 비비안 웨스트우드 등에게 러브콜을 받아 콜라보레이션을 진행, 사첼백으로 런던 및 뉴욕 패션쇼를 함께 장식하며 짧은 기간 안에 세계적인 브랜드들과 어깨를 나란히 했다.

캠브릿지사첼은 WGSN 디자인 부문상, 올해의 수출자 상, 올해의 제조사 상, EBA 유럽 비즈니스 상 등 다수의 상을 휩쓸며 세계의 주목을 받았다. 그 결과 영국왕실에서 줄리 딘 대표를 대영제국 훈장 장교(Officer of the Order of the British Empire)로 임명하며 브랜드의 위상은 더욱 높아졌다. 또한 800년 이상의 오랜 역사를 가진 세계적인 명문 대학교 케임브리지(University of Cambridge)에서 캠브릿지사첼을 학교의 공식가방으로 지정하며 영국 대학 캠퍼스룩으로도 자리매김했다.

오늘날 “영국” 하면 떠오르는 대표 브랜드 중 하나가 된 캠브릿지사첼은 다채로운 가죽 색상과 다양한 디자인으로 유명하다. 숄더백, 크로스백, 핸드백, 클러치, 토트, 백팩, 서류가방 등 여러 남녀 가방을 스플릿, 사피아노, 그레인, 에나멜, 악어패턴 등 고급스러운 가죽재질로 선보이고 있다.

100% 유러피안 천연소가죽, 100% 핸드메이드, 그리고 100% 영국산 을 합리적인 가격에 판매하겠다는 굳은 의지를 갖은 그녀의 성공 스토리는 많은 여성들에게 희망을 주고 있다.

20만원대부터 60만원대까지의 캠브릿지사첼 가방은 한국 유명 백화점 신세계 (ssg.com), 현대 (hmall.com), 그리고 갤러리아 (galleria.co.kr) 에서 운영하는 온라인 쇼핑몰에 입점 하였으며, 면세점은 신세계면세점에 11월 1일 단독 입점한다.

관련 문의 02-3442-4706

