적장도 인정했던 결정력...'클롭 천적' 증명한 손흥민

손흥민(25·토트넘)이 2017-2018 시즌 잉글리시 프리미어리그 첫 골을 터뜨렸다. 컵대회를 포함해선 시즌 두 번째 골이었다.

리버풀전 올 시즌 EPL 첫 골... 컵대회 포함 시즌 2호 골 #독일 무대부터 만났던 클롭 감독 지도 팀 상대로 골맛 #손흥민 향한 클롭의 칭찬 "늘 경기를 결정할 수 있는 선수"

손흥민은 23일 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린 2017-2018 잉글리시 프리미어리그 9라운드 홈 경기 리버풀전에서 팀이 1-0으로 앞선 전반 12분 추가골을 터뜨렸다. 역습 상황에서 문전을 향해 빠르게 침투한 해리 케인의 침투 패스를 받아 페널티 지역 안에서 왼발로 곧바로 밀어넣으면서 골망을 흔들었다. 이 골로 손흥민은 올 시즌 프리미어리그 첫 골을 터뜨렸다. 지난달 14일 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 조별리그 H조 1차전 보루시아 도르트문트(독일)를 상대로 시즌 첫 골을 넣은 뒤, 약 한 달 반만에 나온 골이었다.

손흥민의 골에다 해리 케인의 멀티골, 델레 알리의 쐐기골을 앞세운 토트넘은 리버풀에 4-1로 승리했다. 손흥민은 이날 69분을 뛰고, 후반 24분에 무사 시소코와 교체돼 나갔다. 이날 승리로 토트넘은 승점 20점(6승2무1패)으로 3위를 지켰다. 3경기 연속 승수 쌓기에 실패(2무1패)한 리버풀은 9위(3승4무2패·승점 13)로 내려갔다.

이날 손흥민의 골로 눈길을 끈 건 '적장' 위르겐 클롭 리버풀 감독이었다. 독일 출신인 클롭 감독은 2001년부터 2008년까지 마인츠를 맡은 뒤, 2008년부터 2015년까지 보루시아 도르트문트를 지휘하고, 2015년 8월부터 리버풀 감독에 취임했다. 특히 도르트문트를 2010-11 시즌, 2011-12 시즌에 독일 분데스리가(1부) 우승을 이끌었고, 2012-13 시즌 유럽 챔피언스리그 준우승으로 지도력을 인정받은 감독이었다.

하지만 클롭 감독의 도르트문트만 만나면 힘을 냈던 선수가 손흥민이었다. 손흥민은 독일 함부르크에서 뛰던 2012-13 시즌에 4라운드에서 클롭 감독의 도르트문트를 만나 2골을 넣고 소속팀의 3-2 승리를 이끌었다. 이어 같은 시즌 21라운드에서도 도르트문트를 상대로 2골을 넣고 4-1 완승을 이끌었다. 레버쿠젠으로 이적하고나서도 2013-14 시즌 15라운드에서 도르트문트전에 결승골을 터뜨리면서 1-0 승리를 만드는 등 5경기 5골을 기록했다. 손흥민이독일 무대에서 뛸 당시 클롭 감독의 도르트문트전에선 4승 1무로 한번도 지지 않았다. 이 때문에 도르트문트의 별칭인 '꿀벌 군단'을 본따 국내 팬들은 손흥민을 '양봉업자'라고 불렀다.

손흥민이 2015년 8월 토트넘으로 이적했고, 클롭 감독도 2015년 10월 리버풀을 맡으면서 잉글리시 프리미어리그에서도 인연을 맺게 됐다. 손흥민은 프리미어리그에서 클롭 감독의 리버풀을 상대로 한 골도 못 넣었다. 그러나 클롭 감독은 손흥민을 기억하고 있었다. 그는 지난 22일 토트넘전 미디어데이에서 "손흥민은 모든 시간을 뛰지 않지만 늘 경기를 결정할 수 있다(Son doesn't play all the time but always seems to decide games)"고 칭찬했다.

올 시즌 프리미어리그 골이 필요했던 손흥민은 리버풀을 상대로 초반부터 휘젓고 다녔다. 그리고 전반 12분 왼발로 가볍게 골문을 갈랐다. 손흥민의 골이 들어간 뒤 초반에 두 골을 실점한 것에 당황한 듯 카메라가 비춰준 클롭 감독의 모습은 씁쓸한 기색이 역력했다. '클롭 감독 천적'의 면모를 잉글랜드 무대에서도 보여준 손흥민의 '한 방'이었다.

