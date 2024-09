사이버한국외대, EBS 저명강사 '썬킴'의 취업영어 특강 열어

사이버한국외국어대학교 영어학부는 취업에 실질적인 도움을 주고 오하이오 TESOL 공동 수료증을 소개하기 위해 오는 10월 14일(토) 사이버관 303호에서 6차 콜로퀴엄을 개최한다.

영어학부-오하이오대학교와의 TESOL 수료증 공개 세미나도 함께 열어

콜로퀴엄의 첫 포문은 EBS FM ‘English! Go! Go!’, EBS TV ‘썬킴, 쉐인의 비즈니스 잉글리시’ 등 다수의 프로그램을 진행한 유명강사 썬킴이 연다. 썬킴은 10년 넘게 영어교육계에서 쌓아온 노하우를 토대로 ‘취업영어 특강’을 진행하면서 취업에 도움이 되는 영어면접 노하우와 오픽에 관한 내용을 다룰 예정이다.

아울러, 2017-2학기부터 사이버한국외대가 미국 오하이오대학교(Ohio University)와 개설한 온라인 과정인 ‘Ohio University - CUFS TESOL 공동 수료증’에 대한 세미나도 열린다.

이날 영어학부 교수진은 공동 수료증 중 TESOL/TEYL 수료증 과정의 필수과목인 ‘Teaching English with Technology’와 ‘TESOL Foundation and Methods’의 일부를 요약해 전달하는 형식으로 세미나를 진행하면서, 최신 온라인 영어교육방안, Blended and Flipped Classrooms와 영어교수법 등에 대한 시사점을 제공할 계획이다.

6차 콜로퀴엄은 재학생 및 일반인 누구나 참석할 수 있는 무료특강으로, 온라인을 통해 사전 신청을 하면 된다.

한편, 국내외 우수 교수진을 확보하고 있는 사이버한국외대 영어학부는 TESOL, 통번역, 실용영어라는 세 가지 세부 전공을 통해 전문성과 실용성을 동시에 갖춘 전문 인재를 양성한다. 차별화된 정규 수업 이외에도 매주 토요일 혹은 평일 원어민 교수와 함께하는 오프라인 무료특강, 화상강의를 실시하며, 토익, 영어 회화 자료 등을 무료로 제공하는 영어 학습 카페를 운영하고 있다. 영어학부 재학생 외에도 영어에 관심이 있는 누구나 카페에 가입하면 영어 공부 자료를 활용할 수 있다.

온라인 중앙일보