[속보] 노벨문학상에 영국 작가 가즈오 이시구로

(김석희 옮김)-전쟁과 원폭 후 일본의 황량한 풍경을 투명하고 절제된 감성으로 그려 낸, 현대 영미 문학의 거장 가즈오 이시구로의 데뷔작.

『위로받지 못한 사람들(The Unconsoled)』(김석희 옮김 )

-유명 피아니스트인 주인공 라이더가 성공을 위해 저버려야 했던 가치들, 즉 사랑, 가족, 부모, 어린 시절의 우정을 되살리기 위해 노력하나 결국 모든 것이 실패로 돌아가는 과정을 섬세하게 담아낸 작품.

『녹턴(Nocturnes-Five Stories of Music and Nightfall)』(김남주 옮김)

-자신의 운명을 극복하려 노력하며 스스로를 치유해 가는 평범한 사람들의 삶의 본질을 음악과 함께 그려낸, 사랑과 세월에 관한 다섯 가지 이야기.

『남아 있는 나날(The Remains of the Day)』(송은경 옮김)

-영국 귀족의 장원을 자신의 세상 전부로 여기고 살아온 한 남자 스티븐스의 인생과, 그의 시선을 통해 가치관의 대혼란이 나타난 1930년대 영국의 격동기를 묘사한 작품.



『나를 보내지 마(Never Let Me Go)』(김남주 옮김)

-1990년대 후반 영국, 외부와의 접촉이 금지된 기숙 학교 ‘헤일셤’을 졸업한 후 간병사로 일하는 캐시의 시선을 통해 인간의 장기 이식을 목적으로 복제되어 온 클론들의 사랑과 성, 슬픈 운명을 그린 작품.

『우리가 고아였을 때(When We Were Orphans)』(김남주 옮김)

-부모의 실종 사건을 해결하여 명성을 얻은 크리스토퍼 뱅크스라는 탐정이 1900년대 초 중국과 일본에 이주하여 겪는 사건들과 그곳에서 다시 부모의 비밀을 추적하는 추리 소설.

『부유하는 세상의 예술가(An Artist of the Floating World)』(김남주 옮김)

-세계 대전 시절, 선전 예술을 통해 정치에 휘말리게 되는 마스지 오노라는 화가 이야기를 통해 빠르게 변화하는 사회적 환경에서 인간이 어떻게 행동해 나가야 하는지, 과거 행동에 대한 책임은 어떻게 판단해야 하는지에 대해 질문하는 소설.