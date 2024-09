도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과의 자유무역협정(FTA) 재협상과 관련해 측근들에게 ‘미치광이(madman) 전략’을 사용할 것을 주문한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

1일(현지시간) 미국 온라인 매체 액시오스는 지난달 초 트럼프 대통령이 렉스 틸러슨 국무장관, 제임스 매티스 국방장관, 로버트 라이트하이저 무역대표부(USTR) 대표 등 측근들과 한ㆍ미 FTA 폐기 여부를 논의하는 과정에서 이같이 말했다고 백악관 소식통을 인용해 보도했다.

또 “트럼프 대통령의 협상술이 적나라하게 드러난 장면”이라고 평가하면서 트럼프와 라이트하이저 간 대화를 소개했다.

▶트럼프: “네게 30일을 주겠다. 그 안에 (한국으로부터) 양보를 얻어내지 못하면 난 (한ㆍ미 FTA에서) 빠지겠다”

▶라이트하이저: “알겠다. 그러면 한국 측에 30일 동안의 시간을 주겠다고 전하겠다”

▶트럼프: “아니, 아니, 아니. 협상을 그렇게 하면 안 되지. 30일 주겠다고 말하지 말고 ‘대통령이 제정신이 아니라서(This guy’s so crazy he could) 지금 당장이라도 한ㆍ미 FTA를 폐기할 수 있다’고 말해라”

▶라이트하이저: “…”

▶트럼프: (회의 참석자들에게) “반드시 ‘지금 당장이라도(any minute)’라고 말해야 한다. 나는 당장이라도 (한ㆍ미 FTA를) 폐기할 수 있다. 여러분 모두 내가 그럴 수도 있다는 사실을 알아야 한다. 한국인들에게 30일이라고 말하지 말라. 한국인들에게 30일을 주면 그들은 일을 질질 끌 것이다”

트럼프 대통령은 지난해 대선 유세 기간 “미국은 예측 불가(unpredictable)한 나라가 돼야 한다”며 자신의 외교 정책 방향을 설명한 바 있다. 자신의 계획을 상대방에 미리 알리지 않고 스스로를 ‘무슨 짓이든 할 수 있는 인물’로 포장함으로써 상대 국가가 사전에 대응하지 못하도록 만들겠다는 주장이었다.

액시오스는 “트럼프의 이같은 화법은 동맹국들을 불쾌하게 만들고 적국을 자극해 불필요한 전쟁을 일으킬 우려가 있다”고 지적했다.

이기준 기자 foridealist@joongang.co.kr