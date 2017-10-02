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사회 사회일반

[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

중앙일보

입력

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종합 21면

◆국무조정실·국무총리비서실<서기관 승진>▶기획총괄정책관실 심정환▶규제총괄정책관실 김정아▶조세심판원 행정실 오인석

◆교육부▶국가교육회의(기획단) 파견 일반직 고위공무원 박주용▶국가교육회의(기획단) 파견 부이사관 최성유▶전남대학교 여수캠퍼스 행정본부장 부이사관 양창완▶전라남도교육청 지방부이사관 김현동▶취업창업교육지원과 지원근무 서기관 송근현▶국가교육회의(기획단) 파견 서기관 김보경▶학교정책실 서기관 김주영▶학교정책실 서기관 임소희▶대학정책실 서기관 정상은▶대학정책실 서기관 권삼수▶대학정책실 서기관 이경남▶지방교육지원국 서기관 김태훈▶전남대 서기관 권영일▶기획조정실 행정사무관 이규성▶기획조정실 행정사무관 강명원▶대학정책실 행정사무관 김동석▶대학정책실 행정사무관 서수지▶교육안전정보국 행정사무관 박윤하▶4차산업혁명위원회(지원단) 파견 행정사무관 유수연▶국무조정실(자체평가운영팀) 파견 행정사무관 김재영▶교육부(휴직) 시설사무관 박해영▶대학정책실 행정주사 오선진▶국가교육회의(기획단) 파견 행정주사 현주훈▶전라남도청 행정주사 최일범▶국립특수교육원 행정주사보 조인철▶지방교육지원국 행정서기 이승희▶한국방송통신대학교 행정서기 서혜선

◆법무부<4급 승진>▶인권정책과 김에오▶경북북부제1교도소 시설과장 정병택<4급 전보>▶인권구조과 조상민

◆농림축산식품부<국장급 승진>▶방역정책국장 오순민<과장급 전보(파견)>▶축산경영과장 송태복▶식품산업진흥과장 하경희▶농림축산식품부(국무조정실 파견) 김신재▶농림축산식품부(지역발전위원회 파견) 김종필

◆산업통상자원부<과장급 전보>▶산업재난담당관 최석진▶산업정책과장 김완기▶산업혁신과장 최연우▶기후변화산업환경과장 김종주▶입지총괄과장 서가람▶산업기반총괄과장 황수성▶전자부품과장 박영삼▶섬유세라믹과장 제경희▶기계로봇과장 박동일▶전자전기과장 이진광▶유통물류과장 서기웅▶신재생에너지과장 전병근▶원전산업정책과장 정종영▶원전산업관리과장 유성우▶원전수출진흥과장 김진▶에너지신산업정책과장 이경호▶에너지수요관리과장 양광석▶다자통상협력과장 양기욱▶미주통상과장 장성길▶구주통상과장 심진수▶아시아유럽경제장관회의 준비기획단장 김미애▶아주통상과장 송요한▶자유무역협정정책기획과장 박찬기▶자유무역협정협상총괄과장 윤영진▶해외투자과장 송현주▶무역구제정책과장 최형기▶국제표준과장 정기원▶제품시장관리과장 박재훈▶시험인증정책과장 전민영▶인증산업진흥과장 한상미<실장급 승진>▶산업정책실장 박건수

◆고용노동부<과장급 전보>▶일자리안정자금지원추진단 사업설계팀장 박일훈▶고령사회인력정책과장 이민재▶부산동부지청장 김옥진▶여수지청장 강성훈▶충주지청장 박미심▶중앙노동위원회 조정과장 김태현<과장급 파견>▶국무조정실 고용식품의약정책관실 김윤혜

◆중소벤처기업부<실장급 승진>▶소상공인정책실장 김병근<국장급 전보>▶중소기업정책관 이상훈

◆조달청<서기관 승진>▶조달가격조사과 전현철▶시설총괄과 정학수▶원자재비축과 이창인

◆서울과학기술대▶입학관리본부장 홍형기

◆한국경제신문▶독자서비스국 독자지원부장 엄태덕▶독자서비스국 수도권독자2부장 윤성일▶독자서비스국 발송부장 최창렬▶독자서비스국 지방독자부 광주지사장 장병문

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