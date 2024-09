최근 김정은 북한 노동당 위원장과 막말 폭탄을 주고받으며 전세계의 이목을 끌고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령. 그의 ‘막말 편력’은 어제 오늘 일이 아니다. 정치·외교 영역을 떠나 소셜네트워크서비스(SNS)에서까지 활발할 정도다.

대통령 취임 전 사적 대화 녹취록 유출 #“안젤리나 졸리는 피부가 안 좋아” #“킴 카다시안은 엉덩이가 너무 커"

트럼프가 이번에는 ‘할리우드 여배우들’을 두고 입방아에 올랐다. 지난 25일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 트럼프는 대통령 취임 전인 1993~2015년 유명 토크쇼 진행자이자 배우인 하워드 스턴과 사적인 ‘여배우 품평회’를 수 차례 가졌다. 이들의 대화 내용은 비밀스레 녹취된 뒤 웹사이트 팩트베이스(factba.se)에 넘겨져 공개됐다.

이 웹사이트는 트럼프 대통령 취임 전후로 그의 언행과 SNS 활동을 수집해왔다. 이 웹사이트 측은 “신분을 밝히지 않은 이가 이달 초 음성 파일을 보내왔다”고 밝혔다.

팩트베이스가 공개한 녹취록에 따르면 트럼프는 자신이 ‘여자 외모에 대한 전문가’임을 과시했다.

특히 그는 “여자는 머리결이 생명”(“Hair is my thing”)이라며 “가장 최악이 뭔지 알아? 바로 부풀어진 입술(※입술 성형)이야”(You know the worst thing, though, on women? It's the pumped lips)”며 자신의 취향(?)을 마음껏 드러냈다.

녹취록의 하이라이트는 스턴이 트럼프에게 “지구 최고의 미인들과 잠자리를 가졌느냐”는 질문을 한 부분이었다. 이에 트럼프는 “맞다. 역사상 최고의 미인들과 잤다”고 확신하듯이 답했다.

이어 스턴은 “아예 여자들의 외모 순위를 매기는 TV 쇼를 해보는 게 어떠냐”고 깜짝 제안을 했고, 이에 트럼프는 “훌륭한 생각”이라며 맞장구를 쳤다. 그러면서 트럼프는 킴 카다시안, 앤 해서웨이, 할 베리, 안젤리나 졸리 등 유명 할리우드 여배우에 대한 ‘즉석 품평회’를 열었다. 다음은 그의 답변 중 일부다.

킴 카다시안에 대한 평: “킴 카다시안은 엉덩이가 거대하다. 심각할 정도다.”

앤 해서웨이: “그녀는 트럼프타워에 살았다. 내 빌딩에 살았던 이들은 딱히 안 예쁘더라도 미인으로 간주하려고 해. 난 해서웨이의 팬은 아니지만, (내 아파트에 살았단 점에서) 점차 그녀에게 호의를 갖게 됐지.”

할 베리: “난 그녀의 상반신이 좋더라. 그녀의 피부도 아름답다고 생각해. 실제로 할 베리를 여러 번 봤거든. 근데 내가 할 베리에 대해 마음에 안 드는 게 하나 있어. 바로 그녀가 찍는 드라마야. 매번 자동차 사고 현장을 찍는 것 같잖아. 알잖아. 주먹싸움, 남자친구들(과의 문제), 전 남편과의 다툼, 양육다툼…. 게다가 좀 연식이 있는 배우이긴 한데, 뭐 나쁘진 않아.”

제시카 차스테인: “전혀 안 예뻐. 전혀.”

‘골프황제’ 타이거 우즈의 전 부인인 엘린 노르데그렌: 딱 9점(A solid nine) 줄게. (※추후 트럼프는 왜 노르데그렌이 더 좋은 점수를 못 받았는지 설명했다.) “10점(만점)은 말야. 아주, 아주 성스러운 영역이야.”

샤를리즈 테론: “솔직히 말할게. 내 딸(이방카)이 더 예뻐.”

안젤리나 졸리: “안젤리나 졸리는 피부가 안 좋더라고. 딱히 얼굴이 예쁘진 않고 말야. 사실, 입술이 너무 두꺼워. 지나치게 커다랗달까. 뭐, 10점 만점에 7점 줄게. 알지? 7점과 10점은 차이가 큰 거.”

끝으로 트럼프는 자신의 아내인 멜리니아 트럼프에 대한 평가도 내렸다. “세계에서 가장 아름다운 여성으로 볼 수 있지”라고. 그의 이 답변이 ‘진심’이었는지, 아니면 ‘남편’으로서 마지못해 한 건지는 두고 볼 일이다.

조진형 기자 enish@joongang.co.kr