[J report] 방금 만든 것 같은 냉동식품, 비결은 패키징 기술이군요

바로 먹을 수 있는 음식인 RTE(Ready to Eat), 바로 데울 수 있는 음식 RTH(Ready to Heat), 바로 조리할 수 있는 RTC(Ready to Cook)로 나뉜다. 그동안 국내에선 RTH가 주류였지만 최근에는 취향대로 맛을 변형할 수 있는 RTC가 인기를 끌고 있다.