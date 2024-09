▶아이디: mytuber81

"김정은은 미국과의 전쟁을 원하지 않아. 그는 아직 깨닫지 못한다 있다고 하더라도, 그는 미국과의 전쟁을 절대 원하지 않아. 미국과의 전쟁은 자살행위나 마찬가지야."

Kim Jong-un does not want a war with the U.S. he really doesn’t, even if he doesn’t realize that yet. Trying to engage in modern warfare with America is to sign a suicide note on behalf of your own country.

▶아이디: Morgan Martin

"그는 미국이 물러나리라 예상했겠지. 이제는 그의 입을 다물게 할 때인 거 같아. 나는 기다리기를 원하지도 않고, 그가 뭘 할 수 있는지도 보고 싶지 않아. 그때는 너무 늦겠지. 나는 전쟁을 할 준비가 돼있지 않아. 하지만, 전쟁이 일어난다면 나는 트럼프 쪽에 있을 거야. 트럼프를 싫어하는 사람들은 절대로 붙지 않겠지, 하지만 그는 절대 물러서지 않잖아"

He really expected the U.S. to back down from his rhetoric, it is about time to shut him down. I really don’t want to wait and see what he can do, that would probably be too late. I am never ready for war but as long as there is one, I want to be on the side of right, people who don’t like Trump never will, but at least he’s not backing down.

▶아이디: m0k0d0

"선거가 있기 전에 트럼프는 미국이 한국, 일본, 아시아의 기지들로부터 물러나야 된다고 했고, 적당한 보호비용을 지불하면 있겠다고 했어. 그는 거짓말을 했지, 언제나처럼"

Before elections Trump said USA would pull away from Korea, Japan or Asian bases and only be there if paid good protection money. He lied. As always.

▶아이디: Doogle Ticker

"북한과 남한에게 모두 미안해 해야 해. 이 추한 상황에서 많은 희생자를 내지 않고 해결할 수 있는 방법은 없어. 핵을 포함하지 않은 어떠한 군사 행동이 있더라도 서울은 아주 빨리 파괴되겠지. 이 상황이 차분해지고, 중국이 중심에 서서 문제를 해결할 수 있도록 기도하자"

You gotta feel bad for both North and South Koreans. There is no way out of this ugly situation that does not involve many dead people. Any military action could potentially destroy Seoul very quickly, even if it didn’t involve nukes. Pray for cooler heads and a Chinese led solution.

▶아이디: madcow BRO

"김정은은 정말로 자신의 말들을 진지하게 생각하는 건 아니겠지. 정신적으로 정상이 아닌 거지? 이런 말들은 북한 주민들을 굶주리게 하고 흙을 먹을 수 밖에 없는 상황에 만든 사람으로부터 나온다니. 말도 안 되는군."

North Korea’s leader seriously can be serious with his insults right? Mentally deranged? Dotard? What? This is coming from a spoiled child that forces his population into poverty and to basically eat dirt. What an absolute joke.