PC 필요없는 자막기 'Aurora 5K HD' 공개, 바이어들 주목

보은전자방송통신(주)은 지난 9월 15일에서 19일 동안 네덜란드 암스테르담에서 개최된 ‘IBC 2017’에 참가해 신제품 Aurora 5K HD를 선공개했다. 신제품을 직접 볼 수 있는 기회였던 만큼 보은전자방송통신(주)의 방송장비에 대한 바이어들의 관심은 뜨거웠다.

Aurora 5K HD는 디지털 HD CG 라인의 제품으로써 기존의 컴퓨터를 이용한 문자 자막기와는 달리 컴퓨터가 필요 없는 문자 자막 전용 Embedded 타입이다. 이는 별도로 기기나 프로그램을 설치 할 필요 없이 바로 사용이 가능하다. 특히 바이어들의 주목을 받았던 부분은 간편한 사용법이었다. 스마트폰을 사용할 수 있는 사람이라면 별도의 교육이 필요 없이 장비의 복잡한 설명서를 읽지 않고도 쉽게 사용이 가능한 문자 발생기라는 점이다.

이외에도 이 제품은 설치가 간단하고 사용이 편리한 단품형이다. 동영상 재생 중 자막 합성 기능을 갖추고 있으며 이외에 SDI, HDMI 외부 배경입력 선택 기능, 2 HD/SD-SDI, 1 HDMI 출력 기능, 로고 저장 및 상시 출력 기능이 있다. Embedded 시스템과 전용 HW로 안정적 동작 확보, 다양한 문자 자체 편집 기능, MIX, BYPASS, KEY/FILL 출력 선택 모드 기능을 갖췄으며 문자 메시지(하단) 송출 중 편집기능, 전면 버튼으로 간편한 배경입력, 출력모드 지정 가능, 외장형 메모리 사용이 가능하다.

우영섭 보은전자방송통신(주) 대표는 “4차 산업혁명 시대에 최적화된 방송장비인 Aurora 5K HD의 공개가 많은 바이어들에게 호평을 받았다. 특히 제품의 기술력의 호평뿐만 아니라 기존에 방송장비 전문가 사용 위주로만 제작되었던 제품을 누구나 손쉽게 사용 가능한 장비를 구현해냈다는 점이 찬사를 이끌 수 있었다. 사용자 환경을 고려하는 포괄적인 접근으로 개발, 생산하여 비전문가도 편리하게 사용 가능한 제품을 만드는데 박차를 가하겠다.”

한편 보은전자방송통신은 1986년 설립되어 31년간 축적된 기술노하우를 바탕으로 방송장비 국산화 및 전세계 80여개국에 제품을 수출 중에 있으며 주요 제품으로는 유무선송수신기, CG(문자발생기), A/V 스위처, All in One System A/V Switcher(통합방송), A/V 라우팅 스위처, 엔코더 모듈레이터, 컨버터, 분배기, 녹화시스템, IP-WALL 등이 있다. 또한 그 기술력을 인정 받아 중소기업청 지정 글로벌강소기업과 방송장비 히든챔피언에 선정된 바 있다.

온라인 중앙일보