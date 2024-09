스윙감 잃은 ‘제2의 글렌 굴드’, 완벽한 합주가 살려

피아노의 위인들이라고 할 스비아토슬라브 리히터, 글렌 굴드의 삶을 예술성 짙은 영상물로 제작한 브뤼노 몽생종이 2008년 약관의 피아니스트에 주목했다. 당시 27세의 프랑스 출신 다비드 프레이다. 몽생종은 그의 바흐 건반협주곡 녹음 세션을 다큐로 제작했는데, 이 영상물 덕분에 프레이는 ‘제2의 글렌 굴드’라 불리게 되었다. 바흐 음악인 데다 건반에 닿을 듯 상체를 숙이고 열정적으로 연주하는 모습이 굴드와 흡사했다. 그런데 영상물 제목이 ‘Swing, Sing & Think’다. Sing(노래하다), Think(생각하다)는 알겠는데 Swing은 뭐라고 해야 할까.

다비드 프레이와 세종솔로이스츠의 ‘Bach and Beyond’

재즈계의 바흐 듀크 엘링턴은 ‘스윙이 없다면 의미는 없다’는 명곡을 지었고, 일본 작가 무라카미 하루키는 이것을 뒤집어 ‘의미가 없다면 스윙은 없다’는 제목을 자신의 음악 에세이집에 붙였다. 클래식이든 재즈든 스윙이 생명이라는 말이다. 그런데 무라카미도 스윙이 무엇이라고 딱 부러지게 설명하지 못한다. 뛰어난 음악을 만드는 그 ‘뭔가’라고만 말할 뿐이다.

다비드 프레이는 다큐에서 스윙이 무엇인지 보여준다. 반주를 맡은 도이치캄머필하모니 브레멘의 주자들에게 끊임없이 외친다. “파도가 연이어 밀려오듯이” “늘어지지 말고 팽팽히 당겨서” “독일식이 아니고 이탈리아식으로”…. 그는 느린 악장에서 현악기들이 한숨 쉬듯 침잠할 때 연주자들에게 “악기와 함께 한숨을 내 쉬세요!”하고 요구한다. 그들이 눈을 맞추자 수학공식 같은 바흐의 악보에서 꽃들이 잇달아 피어나고 새가 지저귄다.

이렇게 강렬한 기억을 가지고 지난 19일 예술의 전당 콘서트홀에서 열린 다비드 프레이 연주회 'Bach and Beyond'에 참석했다. 세종솔로이스츠와의 협연 무대였다. 큼직한 손수건을 피아노 위에 올려 두고, 등받이가 있는 의자 두 개를 겹쳐서 앉은 프레이는 희고 긴 손을 들어 스타트를 알렸다.

그런데 이상했다. 바흐 건반협주곡 1번(BWV 1052)의 1악장을 출발하자마자 나 홀로 질주가 시작됐다. 협연하는 세종솔로이스츠의 발길이 엉길 지경이었다. 경쾌하고 신바람 나게 달려야 할 음악이 숨 가쁜 경주가 된 느낌이었다. 내처 달리기만 해 바흐가 악보에 숨겨 둔 노래는 들리지 않았다. 느린 악장도 무표정했다. 9년 전 그는 앙상블과 혼연일체를 이루어 음악을 다듬어 나갔는데 그날은 굳은 얼굴로 혼자 서둘렀다. 청중과의 교감도 없었다. 그가 노래처럼 부르던 ‘Swing’은 사라졌다. 왜 그랬을까.

악장이 끝날 때마다 얼굴에 흘러내린 땀을 닦고 건반의 땀까지 훔치며 열심히 달렸지만, 협주곡 4번(BWV 1055)의 마지막 악장이 끝났을 때 청중은 환호하지 않았다. 연주자에게 인심 좋기로는 세계적으로 유명한 한국 청중이 한 사람도 기립하지 않았다. 당황과 실망이 묻어 나는 박수를 조용하게 보냈을 뿐이다.

반면 세종솔로이스츠의 연주는 감동적이었다. 앙상블 멤버만 무대에 올라 들려 준 세 곡은 바로크에서 현대까지 300년 서양 음악의 흐름이었다. 바흐의 관현악모음곡 3번의 아리아는 보석 같은 음악이다. 쉽고 아름다운 선율은 누구나 한 번 들으면 잊지 못한다. 그러나 쉽다고 해서 누구나 잘 연주하는 것은 아니다. 세종의 완벽한 합주력, 투명한 음향은 우면산 기슭에 맑은 가을 햇살을 드리웠다.

베토벤이 작곡하고 말러가 편곡한 현악사중주 ‘세리오소’는 중기와 후기의 걸작들 사이에 끼어 있어 손이 잘 안 간다. 세종은 이 작품의 격렬하면서도 심오한 성격을 효과적으로 드러냈다. 14대의 현악기는 너무 두텁지도 가늘지도 않은, 적당한 살집의 기분 좋은 소리를 들려줬다.

‘아련한 기억 속의 속삭임(Murmurs in the Mist of Memory)’은 세종이 세상에서 가장 잘 연주한다. 그들을 위해 작곡된 음악이기 때문이다. 아무런 예습 없이 처음으로 들었지만 어렵다는 느낌은 없었다. 각기 3분 남짓한 다섯 곡은 새벽 잠자리에 떠올랐다 사라지는 비논리적 꿈들을 닮았는데, 지적인 음악이었다.

다비드 프레이는 두 곡의 앙코르곡을 연주했다. 바흐의 코랄전주곡은 위로를 주지 못했고 쇼팽의 야상곡에선 밤의 고요함을 느끼기 힘들었다. 그리곤 무대에서 서둘러 퇴장했다. 그는 왜 좋은 연주를 하지 못했을까. 그만 아는 이유가 있을 것이다. 아쉽지만 그의 첫 서울 연주회는 그렇게 막을 내렸다. 하지만 그는 서른여섯 청년이다. 더 성장해야 한다. 그에게 힘내라고 외치고 싶다. “Fray, Swing!”

글 최정동 기자 choi.jeongdong@joongang.co.kr, 사진 세종솔로이스츠