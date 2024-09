누워 천장을 보면 그녀가 거기에

녹음 짙은 은행나무 가로수를 바라보며 술잔을 기울이던 친구가 스마트폰을 보여주며 말했다. “요즘은 매일 밤 이 음반을 한 번씩 듣고 잔다네.”

an die Musik: 프랭크 시나트라의 ‘In the Wee Small Hours’

폰에는 음반 재킷이 떠 있다. 인적 없는 도시의 밤, 가로등이 희미하게 불을 밝힌 거리에 한 사내가 서 있다. 정장을 갖춰 입었으나 넥타이는 느슨하고 모자도 뒤로 젖혀졌다. 손엔 담배가 흰 연기를 가늘게 피워 올린다. 사내는 넋이 나간 모습이다. 음반 타이틀은 ‘In the Wee Small Hours’(이른 새벽에)다. 사내는 프랭크 시나트라. 그는 왜 이른 새벽 아무도 없는 거리에 홀로 서 있는가.

프랭크 시나트라(1915~98)는 20세기 미국의 슈퍼스타이지만 나는 잘 모른다. 1940년대에 전성기를 누렸기 때문이다. 그의 노래 중 아는 것이라곤 ‘마이 웨이’정도다. 딸 낸시 시나트라가 부른 ‘섬머 와인’도 나에겐 까마득한 추억이다. 그 노래는 박인희와 이필원의 뚜아에무아가 번안해서 부르기도 했다. ‘방울소리 울리는 마차를 타고, 콧노래 부르며 임 찾아가네~.’ 이런 노래를 국민학교 시절 라디오에서 들었으니 아버지 프랭크가 기억에 없는 것은 당연하다.

그럼에도 불구하고 프랭크 시나트라를 눈앞에 불러 노래를 부르게 할 수 있다. 음반이 화석처럼 생생하게 남아있기 때문이다. 친구는 클래식뿐 아니라 재즈와 올드 팝도 넓고 깊게 섭렵했다. 그가 권하는 음반이라면 고전의 반열에 오른 것이다.

온라인 음반점에서 운 좋게 상태 좋은 1955년도 초반을 발견했다. 재킷 뒷면에 프랭크의 흑백 사진이 큼직하게 실려 있다. 스튜디오에서 녹음하는 모습이다. 마이크를 향해 노래를 부르고 있지만 분위기는 앞면의 그림과 비슷하다. 지독한 외로움이 묻어난다. 바지 주머니에 두 손을 깊이 꽂고 허리를 뒤로 젖히며 노래하는 모습이 뭉클하다. 무대도 아닌데 말쑥한 정장에 모자까지 썼다. 그에게 이 녹음 작업은 어떤 의식 같은 것이었을까.

프로듀서의 제작노트가 사진 곁에 인쇄돼 있다. “스튜디오 녹음 세션은 보통 지루하고 고단하지만 프랭크와의 작업은 달랐다. 스튜디오 직원들이 녹음실에 들어와 작업을 지켜보았으며, 수위도 녹음 현장에 들어왔다. 프랭크는 그들과 교감하며 세상에서 가장 외로운 이른 새벽 분위기를 빚어냈다.”

친구는 “이것이 최초의 ‘컨셉트 음반’”이라고 했다. 처음부터 끝까지 통일된 주제나 분위기를 유지하면서 수록곡을 채운 앨범이란 뜻이다. 요즘에야 흔하지만 1950년대에 이런 걸 기획했다는 것은 높은 경지라고 했다. 그런데 음반의 컨셉트라는 것이 아내와의 이별이다. 프랭크의 당시 아내는 ‘섹스 심벌’ 에바 가드너였다. 두 사람은 1951년부터 57년까지 부부였는데, 음반을 녹음하던 55년 무렵 결별에 들어갔던 모양이다. 프랭크는 에바와의 이별의 아픔을 음반작업에 녹여 걸작을 탄생시킨 것이다. 재킷의 그림과 사진이 그렇게 외로워 보이는 이유다.

LP에 바늘을 내린다. 조는 듯한 피아노 반주에 이끌려 프랭크가 타이틀곡 ‘In the wee small hours of the morning’을 노래한다. 나직하고 부드럽다. ‘마이 웨이’를 부르던 장중하고 결연한 목소리가 아니라 잃어버린 사랑에 대한 회한, 밤의 고독이 절절하다. ‘세상이 모두 잠든 이른 새벽에/ 나는 누워 깨어서 그녀를 생각하지/ 결코 잠들 수 없는 날들이지.’

음반 앞뒤를 채운 열두 곡 모두가 비슷한 느낌의 발라드다. 타이틀곡 외에는 당시의 스탠더드 넘버들 중에서 고른 것인데도 모두 프랭크를 위해 만든 것처럼 분위기가 일관된다. 곡을 만든 사람들 중에는 듀크 엘링턴, 콜 포터 같은 대가들도 보인다. 미국의 1950년대는 풍요로웠다.

가사를 천천히 따라가면 애처롭다가도 슬며시 웃음이 나온다. 이별의 고통은 본인에게만 지옥일 뿐이다. 마초 분위기의 중년 사내가 부드러운 음성으로 노래하지만 가사는 이렇다. ‘밤에 침대에 기어들지만 결코 잠들지 못해/ 누워 천장을 보면 그녀가 그곳에 있어/ 그녀는 머리 위에서 춤을 춰/ 천장 아래서/ 밤새.’

‘I get along without you very well’의 노랫말은 절묘하다. ‘당신 없어도 잘 지내/ 당연한 거 아냐/ 가랑비가 내리고 나뭇잎에서 빗방울이 떨어질 때면 당신의 팔이 내 어깨를 감싸주던 짜릿한 순간이 기억날 때만 빼고.’

반복해서 듣다보니 프랭크와 친해졌다. 늦은 밤, 흑맥주 한 잔을 따라 놓고 그를 불러내게 된다. 그런데 가만, 친구는 왜 이 음반을 매일 밤 듣는다고 했을까? 그에게 무슨 일이? 그러고 보니 만난 지 오래됐다. 당장 연락해봐야겠다. 은행나무 가로수가 보이는 카페에서 맥주 한 잔 하자고.

