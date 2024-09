마윈 “사물인터넷 시대, 오히려 사람의 지혜가 더 필요해!”

수백명의 취재진이 일제히 스마트폰 카메라를 들고 일어섰다. 통로마다 경비원이 일사불란하게 배치돼 사방팔방 단상에 선 '그'를 향한 길을 막아섰다. 웅성거리던 행사장이 진정되자 그가 연설을 시작했다.

인공지능(AI)의 목표는 인간을 넘어서려는 게 아닙니다. 경쟁상대가 아니죠. AI를 탑재한 기계는 인간을 도울 뿐이죠. 오히려 인간은 AI를 더 발전시키는 동시에 이를 잘 다룰 방법을 익혀야 합니다.

그가 바로 중국 최대 전자상거래업체 알리바바 마윈 회장이다. 지난 9월 10일 중국 장쑤(江蘇)성 우시(無錫)에서 열린 세계 사물인터넷 전시회(WIOT) 행사에 연설자로 나선 그는 사물인터넷 시대, 인간의 지혜를 강조하는 소재로 AI 얘기부터 꺼냈다.

중국 장쑤성에서 세계 사물인터넷 전시회 열려 #마윈 회장, 인공지능·빅데이터·사물인터넷 기술 강조 #특히 우시엔 IoT 연구개발 센터, 시범지구까지 마련돼

그는 “AI, 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 시대에 데이터는 전통 제조업에서 필수재인 석유·석탄·전기와 같은 역할”이라며 “특히 마구잡이식 데이터가 아니라 데이터를 더 똑똑하게 만드는 기술이 중요하다"고 강조했다. 이를 위해 필요한 기술인 IoT, 빅데이터, AI는 큰 맥락에서 모두 같은 기술이란 점도 덧붙였다.

WIOT 행사는 지난 2009년부터 장쑤성 정부가 중국 내 최고 IoT 기술단지를 조성하겠다는 목표로 2010년부터 매년 열고 있다. 올해는 최신 IoT 분야를 활용한 스마트 제조, 스마트 환경 보호, 스마트 건강관리, 정보 보안, 빅데이터, 금융 등과 같은 주제를 다뤘다. IBM·지멘스·마이크로소프트, 보쉬·GE·노키아·차이나모바일·차이나텔레콤·화웨이·레노버·하이얼·알리바바 등 20여 개국, 500여 개 기업이 참가했다. 행사 첫날만 1만여 명 이상이 몰릴 정도로 중국 내 IoT에 대한 관심은 뜨거웠다.

마윈 회장도 “IoT 기술이 지금보다 더 발전하면 제조업도 새로운 시대를 맞는다”며 “더는 ‘메이드인 차이나’(Made in China), ‘메이드인 USA’(Made in USA)가 아니라 ‘메이드온 디인터넷’(Made on the Internet)시대가 와 어느 한 기업이 아니라 모두가 인터넷을 통해 물건을 만들고 서로 사고파는 시대를 맞게 될 것”이라고 강조했다.

쉽게 말하면 중소기업도 인터넷으로 연결돼 대규모 자본이 들어간 인프라 없이도 사업을 할 수 있는 시대다. 과거 대기업이 디자인은 영국에서, 부품은 독일에서, 조립은 중국에서 한 제품을 글로벌 네트워크를 가진 판매망을 통해서만 팔았던 시대가 저물어간다는 얘기도 된다.

마윈 회장은 또 IoT와 같은 신기술이 지닌 힘을 설명하고자 했다.

다시 한번 말하지만 AI, 빅데이터, IoT는 전혀 다른 기술이 아닙니다. 이 모든 것이 연결돼 시너지를 이루면 4차 산업혁명 시대가 본격화되는 겁니다. 인터넷이 곧 사회 발전의 인프라라는 소리죠. 기계는 뭐든 할 수 있습니다. 심지어 서예도 포함하죠. 기계가 얼마나 더 잘하냐는 평가는 인간이 보여줄 가치와 상관없는 일입니다.

중국도 마윈의 주장대로 한 발씩 나아가고 있다. 주최 측에 따르면 지난해 중국 내 IoT 관련 사업가치만 1400억 달러(약 158조원)를 넘어섰다. 지난해보다 25% 넘게 증가한 수치다. 같은 해 우시에서만 5000여 개가 넘는 관련 기업이 319억 달러(약 36조원) 가까운 매출을 올린 것으로 파악됐다.

장쑤성 정부도 우시에 본격적인 IoT 투자에 나섰다. 가오야광(高亚光) 우시 부시장은 “우시는 전통적인 제조업이 성행하는 도시였다”며 “하지만 지금은 중국 내 최고 IoT 산업 기지로 변신을 꾀하고 있다”고 말했다. 실제 2009년 우시에 248개에 불과했던 IoT 관련 기업은 이제 2000여 개를 넘어서고 있다. 지난 5년간은 매년 20% 이상씩 성장 중이다.

연구개발(R&D) 센터도 문을 열었다. 칭화대, 베이징대 그리고 푸단대와도 손잡았다. 이미 3000여 명에 달하는 IoT 전문가가 일하고 있고, 2000여 개 이상 관련 프로젝트를 진행 중이다. 이미 관련 특허만 5000개 이상 획득한 상태다. 이런 노력 덕분일까. 정부 통계에 따르면 한해동안 IoT 관련 산업이 30% 이상 성장한 곳은 중국 전역에서 우시가 유일하다.

마윈 연설이 끝나고 행사장에서 만난 우시 정부 관계자는 이렇게 덧붙였다.

지난해 우시에 입주한 IoT 기업이 계약에 나선 곳만 30개 나라, 400개 도시에 달합니다. 이들 도시는 금융, 교통, 환경보호, 의료 서비스 등 다양한 분야에서 IoT 기술을 활용하고자 했습니다.어떻게 변하냐고요? 우시는 벌써 관련 분야가 접목된 IoT 시범지구를 마련했습니다. IoT, 결코 먼 미래 얘기가 아닙니다. 현실이죠.

우시=차이나랩 김영문