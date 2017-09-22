[인사] 행정안전부 外

◆행정안전부<국장급 전보>▶지방자치인재개발원 교수부장 구만섭
◆농림축산식품부<국장급 전보>▶정책기획관 김정희▶농업정책국장 이주명▶농림축산검역본부 인천공항지역본부장 남태헌▶국립농산물품질관리원장 조재호▶농식품공무원교육원장 서해동▶대변인(직무대리) 김종구
◆중소벤처기업부<부이사관 전보>▶기업금융과장 장대교<과장급 전보>▶창업정책총괄과장 조희수▶해외시장총괄담당관 최원영▶전북지방중소벤처기업청장 김광재<과장직위 승진>▶정책분석과장 남정령▶지역특구과장 최열수▶기술협력보호과장 배석희▶상생협력지원과장 박종학▶해외진출지원담당관 신성식▶대구경북지방중소벤처기업청 창업성장지원과장 이영석▶경기지방중소벤처기업청 공공판로지원과장 박만용
◆공정거래위원회<국장급 전보>▶대변인 정진욱▶기업집단국장 신봉삼▶시장감시국장 신영호<과장급 전보>▶정책홍보담당관 이태휘▶경쟁심판담당관 유성욱▶소비자거래심판담당관 심주은▶정보화담당관 최영수▶디지털조사분석과장 전찬수▶기업집단정책과장 육성권▶지주회사과장 정창욱▶공시점검과장 신동열▶내부거래감시과장 홍형주▶부당지원감시과장 최장관▶소비자정책과장 남동일▶소비자안전정보과장 인민호▶약관심사과장 배현정▶전자거래과장 음잔디▶서비스업감시과장 전성복▶카르텔총괄과장 이유태▶입찰담합조사과장 이순미▶카르텔조사과장 김근성▶유통거래과장 문재호▶가맹거래과장 김대영▶서울지방공정거래사무소 소비자과장 김성균▶서울지방공정거래사무소 건설하도급과장 배찬영▶부산지방공정거래사무소장 연규석▶대전지방공정거래사무소장 양성영 서창현▶OECD대한민국정책센터 파견 류용래▶공정거래위원회 최무진 권혜정
◆동국대<서울캠퍼스>▶연구처 청년기업가센터장 전병훈▶산학협력단 창업보육센터장 강규영▶HK사업단장 김종욱