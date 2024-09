[High Collection] 007 제임스 본드의 시계

지난 7월 5일 수요일, 영국 런던에서 스위스 워치메이커 오메가는 제임스 본드의 계급을 기리는 새로운 타임피스를 공개했다. 오메가의 대표이자 CEO 레이날드 애슐리만은 본드 영화의 프로듀서인 마이클 G. 윌슨과 함께 씨마스터 다이버 300M ‘커맨더스 워치’ 리미티드 에디션을 선보였다. 2017년은 본드에게 있어 세 가지 측면에서 중요한 의미를 지니는 해다. ‘007 두 번 산다(You Only Live Twice)’가 50주년, ‘007 나를 사랑한 스파이(The Spy Who Loved Me)’가 40주년, ‘007 네버 다이(Tomorrow Never Dies)’가 20주년을 맞은 해이다. 각 영화에서 제임스 본드는 그의 공식 군복을 입고 등장했다.

새로운 디자인의 오메가 ‘커맨더스 워치’ 리미티드 에디션

화이트 세라믹 다이얼 #바니싱 처리 레드 초침 #영국 해군 상징 컬러 반영

의미있는 해를 기념하기 위해 오메가는 지휘관의 계급장 그 자체이면서 영국 해군의 컬러이기도 한 레드, 화이트, 블루 컬러에서 영감을 받은 새로운 디자인을 창조해 선보였다.

오메가의 새로운 커맨더스 워치와 함께 제임스 본드 아카이브에서 공수한 역사적인 소품과 작품도 감상할 수 있었다.

오메가는 ‘007 골든 아이(Golden Eye)’에서 본드가 처음 씨마스터 시계를 차고 나온 1995년 이후 줄곧 제임스 본드의 선택을 받아왔다. 지금까지 제임스 본드와 오메가는 스크린 속 짜릿한 모험을 함께 해왔다.

스테인리스스틸 소재의 커맨더스 워치는 폴리싱 화이트 세라믹 다이얼, 각을 낸 블루 스켈레톤 시침과 분침, 반대편에 ‘007’ 총 로고가 달린 바니싱 처리의 레드 초침까지 영국 해군의 상징적인 컬러를 반영했다. 투명한 케이스백은 영군 해군의 중령 계급장으로 장식한 로터가 모습을 드러낸다. 5 스트라이프의 블루, 레드 & 그레이 폴리아미드 NATO 스트랩에 추가 메탈 브레이슬릿을 함께 제공한다. 오메가 칼리버 2507이 동력을 제공한다. 스테인리스스틸 버전은 7007피스 한정 생산한다. 전 세계 7피스만 한정 생산하는 18K 옐로 골드 모델도 있다.

‘단자크’는 메트로-골드윈-메이어 스튜디오(Metro-Goldwyn-Mayer Studios)와 현존하는 제임스 본드 영화 판권을 공동 소유하고 있다. 앞으로 이뤄질 제임스 본드 영화 제작과 전 세계 판권 관리를 담당하는 미국 기업이다. 단자크의 자회사 EON 프로덕션은 제임스 본드 영화를 만드는 영국 기업이다. 007 시리즈는 1962년 이후 24편이 만들어졌다.

2017년 후반에 열릴 특별한 경매에서는 오메가 씨마스터 다이버 300M ‘커맨더스 워치’ 리미티드 에디션 모델이 등장할 예정이다. #007번의 스테인리스 스틸, 18K 옐로우 골드 모델과 함께 세상에 하나 뿐인 18K 화이트 골드 모델 3 피스 등이다. 수익금은 지정된 자선 단체에 돌아갈 예정이다.

배은나 객원기자 bae.eunna@joongang.co.kr