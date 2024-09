'J-POP 스타' 아무로 나미에, 은퇴 선언…"마지막 1년, 잘 부탁"

일본 J-Pop 스타 '아무로 나미에'(あむろなみえ, 40)가 1년 뒤 은퇴를 예고했다.

20일 아무로 나미에는 이날 자신의 공식 홈페이지에 "(1년 뒤인) 2018년 9월 16일자로 은퇴하기로 결정했다. 이를 팬 여러분에게 알립니다"고 글을 남겼다.

그러면서 "여러분의 응원과 지원이 있어 무사히 데뷔 25주년을 맞이할 수 있었다"며 "은퇴까지 1년. 의미있는 1년을 보낼 생각이다. 아무쪼록 마지막 1년을 잘 부탁드린다"고 팬들에게 당부의 말을 전했다.

해당 글에서 아무로 나미에는 해외 팬을 위해 같은 내용의 영문 글도 함께 게재했다. 하지만 글에서 어떤 연유에 의해 은퇴를 결정했고, 어떤 고민이 있었는지는 밝히지 않았다.

지난 1992년 데뷔한 아무로 나미에는 'Can you celebrate?', 'Say the word', 'So crazy', 'New Look' 등 수많은 히트곡을 보유한 일본의 대표적인 솔로 여가수로, 국내에도 수많은 팬들을 거느리고 있다.

