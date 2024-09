성문기본 세대, '이것'만 알면 해외에서 굶을 일 없다

‘횡단보도 건너서 가자!’ 어떻게 표현해야 할까요? 아마 바로 떠오르지 않을 것입니다.정확히 말하자면 ‘Let’s walk through crosswalk.’인데요.하지만 꼭 그렇게 복잡하게 말해야만 의사소통이 가능할까요?횡단보도 가리키면서 ‘Go!’ 라고만 표현해도 외국인은 알아듣습니다.우리는 틀리는 것에 대한 두려움이 너무 큽니다.문법에 대한 복잡한 생각을 버리고 최대한 단순하게 생각하세요.외국인과 더 많은 교감을 할 수 있을 겁니다.

▶ 마법의 4 단어(Have / Get / Can / Take)를 기억하자!

1) 호텔에서

- 예약했습니다.

I have a reservation. -> I have room

- 조식은 몇 시에 먹을 수 있나요?

When can I have breakfast? -> Can have breakfast?

- 방에 어떻게 가나요?

How can I get to the room? -> Can get room?

2) 길에서

- 여기 어떻게 가요?

How can I get here? -> Can get here?

- 택시 잡아주세요.

Please take a taxi. -> I’ll Take taxi

3) 음식점에서

- 이거 주세요.

I’ll have this. / Can I get this? -> I’ll have … (메뉴판 가리키며)

4) 쇼핑할 때

- 깎아 주세요.

Can you give me this price? -> Can give this price? (계산기 보여주며)

이 4 단어만 제대로 활용하면 해외여행에서 아무 문제 없이 의사소통 가능합니다.

[자료제공=야나두]