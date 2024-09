방탄소년단, 아이튠스 73개국 1위…"한국 가수 최다 기록"

방탄소년단의 새 앨범이 앨범 공개 즉시 전세계 73개국 아이튠스 앨범 1위를 차지해, 한국 가수 최다 기록을 세웠다. 19일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단의 미니앨범 '러브 유어셀프 승-허'(OVE YOURSELF 承-Her)은 오전 8시 기준으로 미국, 영국, 호주, 오스트리아, 벨기에, 캐나다, 일본 등 세계 73개국의 아이튠스 '톱 앨범 차트' 1위에 올랐다. 또 타이틀곡 'DNA'는 노르웨이, 스웨덴, 헝가리, 브라질, 칠레, 홍콩, 태국 등 29개국의 아이튠스 '톱 송 차트' 정상을 차지했다.

국내에서도 'DNA'는 일부 차트 정상에 오르며 아이유의 신곡 '가을 아침'과 각축을 벌였다. '베스트 오브 미'(Best Of Me), '보조개' 등 수록곡들이 10위권에 '줄 세우기'를 하기도 했다. 18일 오후 6시 공개된 새 앨범은 사랑에 빠진 풋풋한 청춘의 모습이 담겼으며 선주문량이 112만장을 돌파했다. 방탄소년단은 21일 세계 동시 생중계되는 엠넷 컴백쇼를 통해 신곡 무대를 공개한다.

민경원 기자