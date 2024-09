며칠 전 서울 강서구에서 장애아동 학부모들이 무릎을 꿇고 특수학교 설립을 호소하는 장면을 담은 한 장의 사진은 많이 이들의 가슴을 아리게 했습니다. 장애인에 대한 사회적 편견과 그들을 위한 학교가 기피시설이란 이름으로 거부당하는 현실을 적나라하게 그렸습니다. ‘내 뒷마당에는 안 된다’는 '님비(NIMBY, Not In My Back Yard)’ 현상이지요. 장애인 학교 설립에 반대하는 주민들을 지역이기주의라고 몰아세우며 비난만 할 일은 아닙니다. 내 동네에 집 값 하락 등 부정적 요인이 생긴다면 누구라도 꺼리는 게 인지상정일 수 있습니다. 그렇지만 “장애는 성공에 장애물이 되지 않는다”는 스티븐 호킹의 말이 한국에서도 통용되려면 차별과 배제가 아닌 통합과 공존의 정신이 우선돼야 할 것입니다. e글중심(衆心)‘이지적장애인을 위한 경운학교가 들어선 서울 경운동에 가봤습니다. 커뮤니티 글 밑에 실린 기사와 동영상을 읽어주세요.

